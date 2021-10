Giáo dục hot nhất tuần: Giáo viên lộ clip nhạy cảm khi dạy trực tuyến, một vụ trưởng bất ngờ xin từ chức

Giáo viên để lộ clip nhạy cảm khi dạy trực tuyến: Vì sao có clip?

Ngày 30/10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu ngành chức năng tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm việc một thầy giáo trường THPT TP Cao Lãnh để lộ hình ảnh, clip nhạy cảm trên màn hình dạy học trực tuyến môn tiếng Anh lớp 11 bị phụ huynh học sinh gửi đơn phản ánh đến Sở GDĐT Đồng Tháp.

Trường THPT TP Cao Lãnh. Ảnh: M.A/Zing

Thầy giáo để lộ clip nhạy cảm là C.T.H., giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

Sở GDĐT đã xác minh, có việc chia sẻ clip trên giữa ông H và ông V.Q.C, Phó hiệu trưởng trường THPT TP Cao Lãnh. Nội dung clip phản ánh việc khó khăn trong sinh hoạt của các nữ công nhân thực hiện "3 tại chỗ", có cảnh các công nhân nữ tắm chung.

Trường THPT TP Cao Lãnh đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan. Ông C. và H. đã nhận lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm không để sự việc tương tự xảy ra.

Tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Công an tỉnh phối hợp Sở TTTT Đồng Tháp xác minh nguồn gốc clip nhạy cảm này từ đâu và cá nhân có hành vi phát tán clip trên đã làm ảnh hưởng như thế nào đối với những người liên quan để làm rõ xử lý.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Tú Khánh. Ảnh: MOET

Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GDĐT, vừa có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân.

Hiện Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GDĐT, đã chấp thuận và giải quyết cho ông Khánh nghỉ theo đúng quy trình. Ông Khánh sẽ chính thức nghỉ từ ngày 1/11.

Ông Trần Tú Khánh được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD-ĐT) từ tháng 12/2016. Trước đó, ông Khánh là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh.

5 trường của Việt Nam lọt top 500 đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi

Theo bảng xếp hạng của Times Higher Education vừa công bố có tên của 5 trường của Việt Nam lọt top đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022.

5 trường của Việt Nam lọt top đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi (THE Emerging Economies University Rankings) năm 2022 gồm: Đại học Tôn Đức Thắng vị trí 82, Đại học Duy Tân vị trí 107, Đại học Quốc gia Hà Nội vị trí 301 - 350, Đại học Quốc gia TP.HCM vị trí 401 - 500 và Đại học Bách Khoa Hà Nội xếp hạng vị trí 501+. So với năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tụt hạng, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn giữ nguyên xếp hạng ở vị trí 401 - 500.

Sở GDĐT Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành bộ 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.





16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học ở Hà Nội vừa được công bố. Ảnh: Sở GDĐT HN

Theo đó, mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại, số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.

Nếu đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn.

Đạt từ 8 đến 11 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Nếu đạt từ 7 tiêu chí trở xuống: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Mới đây, trên diễn đàn sinh viên xuất hiện bài "bóc phốt" được cho là của một nữ sinh học năm cuối gây xôn xao dư luận. Nữ sinh này cho rằng một giảng viên đã lấy việc công ép việc tư, gạ tình sinh viên, kèm theo bài viết là toàn bộ tin nhắn giữa hai bên.

Đoạn chat được cho là của nam giảng viên và nữ sinh viên năm cuối. Ảnh CMH

Nam giảng viên được cho là nhân vật trong sự việc - theo "tố cáo" - đang công tác tại Khoa Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Ông Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho hay, hiện nhà trường đã nắm được thông tin, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để làm rõ nội dung sự việc.

Bước đầu, trong bản tường trình, nam giảng viên khẳng định mình bị "bôi nhọ danh dự chứ không có chuyện nhắn tin như vậy" và "cam kết nếu có sự việc như mạng xã hội thì tự nguyện viết đơn thôi việc".

Nhiều địa phương cho học sinh dừng đến trường khẩn cấp vì dịch Covid-19



Mới nhất, Nam Định, Bắc Giang, Hà Giang cho học sinh dừng đến trường sau khi phát hiện các ca F0 ở trường học.

Phú Thọ trước đó thông báo cho học sinh một số trường đi học lại từ 1/11 đã thông báo hủy kế hoạch này, tiếp tục đóng cửa một số trường học do tình hình Covid-19 phức tạp, hiện có hơn 200 học sinh dưới 16 tuổi mắc Covid-19.