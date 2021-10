Công an Hà Nội sẽ làm rõ vụ giảng viên bị tố "gạ" dạy kèm nữ sinh tại khách sạn?

Ngày 28/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với thầy N.N.M để xem xét sự việc thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng giảng viên này "gạ tình" nữ sinh năm cuối. Đồng thời, trường có văn bản gửi cơ quan Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, làm rõ.



Bài đăng trên fanpage chính thức của Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Thầy M. mong muốn được cơ quan công an vào cuộc sớm để có thông tin rõ ràng", ông Long thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng PA03 (An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã nhận được văn bản đề nghị của nhà trường. Trước tiên, đơn vị đang để giảng viên làm việc với nhà trường, dựa trên giải trình của giảng viên công an sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bài viết về vụ việc gây xôn xao dư luận. Ảnh CMH

Ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, hiện tại sự việc chưa được làm sáng tỏ, nên mong mọi người, trong đó có phụ huynh, sinh viên nhà trường chờ kết luận từ cơ quan công an.

"Sự việc ảnh hưởng rất lớn tới nhà trường, nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ", ông Thanh chia sẻ.

Trong ngày, PV Dân Việt đã nhiều lần liên lạc với số điện thoại của thầy N.N.M để tìm hiểu rõ những thông tin đăng tải trên mạng xã hội nhưng đều trong tình trạng tắt máy.