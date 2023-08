Giáo viên nghỉ việc vì sức khỏe tâm thần ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Một lớp học tại trường tiểu học ở Tokyo. Ảnh minh họa: Kyodo

Kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, những người nghỉ việc vì bệnh tâm thần chiếm 8% trong tổng số 12.652 giáo viên nghỉ việc, ngoài lý do nghỉ hưu bắt buộc trong năm học kết thúc vào tháng 3/2022.

Cuộc khảo sát riêng của Bộ công bố vào cuối năm 2022 cũng cho thấy kết quả tương tự. Khi đó, số lượng giáo viên tại các trường công lập xin nghỉ phép vì các vấn đề tâm lý đạt mức cao kỷ lục 5.897 người trong năm học.

Vấn đề sức khỏe tâm thần của giáo viên vì vậy đã trở thành cấp bách, cần sớm đưa ra cách giải quyết.

Theo tờ Kyodo, đại diện Bộ Giáo dục cho biết, thời gian làm việc kéo dài là một trong những yếu tố khiến số lượng giáo viên nghỉ việc gia tăng tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập.

Cụ thể, có 571 giáo viên tiểu học nghỉ việc vì bệnh tâm thần, tăng 114 người so với cuộc thăm dò trước đó; 277 giáo viên trung học cơ sở nghỉ, tăng 35 người và 105 giáo viên trung học phổ thông, tăng 22 người. Con số này được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Khối lượng công việc của giáo viên tăng lên và thời gian làm việc kéo dài cũng dẫn đến việc giảm số lượng người muốn trở thành giáo viên. Các quan chức cho biết, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, họ đang xem xét cải thiện điều kiện làm việc và tăng đáng kể đội ngũ trợ lý.

Ngoài lý do sức khỏe tâm thần, 4.000 giáo viên đã nghỉ việc do muốn thay đổi công việc, bao gồm cả việc điều động đến hội đồng giáo dục và 2.913 người nghỉ việc vì lý do gia đình.

Cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cũng điều tra cơ cấu độ tuổi và độ tuổi trung bình của giáo viên làm việc tại các trường công lập, kể từ tháng 10 2022 và cho thấy giáo viên ngày càng trẻ hơn so với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2019.

Tỷ lệ giáo viên dưới 30 tuổi chiếm 20,2% tổng số giáo viên tiểu học và 17,3% tổng số giáo viên trung học cơ sở, tăng lần lượt 1,0 điểm phần trăm và 1,1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó.

Tỷ lệ giáo viên trên 50 tuổi chiếm 31,3% tổng số giáo viên tiểu học và 34% tổng số giáo viên trung học cơ sở, giảm lần lượt 2,6 điểm và 2,7 điểm phần trăm.