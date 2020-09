Bị người dân bao vây sau khi giật dây chuyền, tên cướp dùng kim tiêm chống trả

Ngày 3/9, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cướp giật trên địa bàn cho Công an TP.Dĩ An để xử lý theo quy định.

Đối tượng giật dây chuyền được xác định là Võ Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ KP Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tên cướp giật dùng kim tiêm chống trả người dân khi bị bao vây.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 16h40 ngày 2/9, Hiếu chạy xe máy hiệu Suzuki – Satria mang BKS 61D1- 982.95 đi trên đường ĐT743A. Khi đến đoạn thuộc tổ 39, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương) thì phát hiện chị Lê Thị Hoảnh Em (42 tuổi, quê An Giang) đang chạy xe đạp điện qua ngã ba, trên cổ có sợi dây chuyền vàng nên Hiếu đã áp sát, ra tay giật phăng sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát.

Đối tượng Hiếu bị người dân khống chế và bắt giữ sau khi ra tay giật sợi dây chuyền, trong túi của đối tượng có kim tiêm được dùng để chống trả khi bị bao vây. Ảnh: người dân cung cấp

Tuy nhiên, xe của Hiếu xảy ra va chạm với xe của người dân phía trước nên cả 2 phương tiện ngã ra đường.

Lúc này, nghe tiếng tri hô của chị Em nên rất đông người dân ở gần đó đã chạy đến vây bắt Hiếu. Bị bao vây, tên Hiếu lấy trong túi đeo trước người một kim tiêm để chống trả quyết liệt và cố dựng xe máy dậy, tăng ga bỏ chạy.

Sợi dây chuyền của nạn nhân bị tên Hiếu giật đứt. Ảnh: người dân cung cấp

Sau đó, người dân đã khống chế và bắt giữ được Hiếu cùng tang vật rồi bàn giao cho cơ quan công an.