Bình Dương: Cẩn trọng khi giao dịch tại dự án Queen Home An Phú

Rao bán dự án Queen Home An Phú trên đất nhà xưởng

Nhiều ngày qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường BĐS ở Bình Dương và các khu vực lân cận đóng băng. Thế nhưng, giới kinh doanh địa ốc ở khu vực thành phố Thuận An không khỏi tò mò trước thông tin về một dự án được cho là "hót" nhất khu vực có tên Queen Home An Phú.

Theo thông tin quảng cáo trên website của Công ty CP địa ốc Núi Hồng (Công ty Núi Hồng), Queen Home An Phú là dự án đồng bộ, hiện đại tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Tạo nên một cộng đồng văn minh, một giá trị khác biệt, là biểu tượng tiên phong cho một khu đô thị đẳng cấp bậc nhất tỉnh Bình Dương, là nơi hội tụ đầy đủ các dịch vụ tiện ích, mang đến những khu thương mại sầm uất, khu vui chơi giải trí, đáp ứng mọi nhu cầu phục vụ cho cư dân sống tại nơi đây...

Dự án Queen Home An Phú được rao bán trên đát nhà xưởng của một công ty cơ khí. Ảnh: V.D

Dự án được giới thiệu với những ngôn từ "có cánh" như là có vị trí chiến lược nằm cạnh các trục đường chính ĐT743, Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1A, quốc lộ 13 kết nối vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía nam cùng các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu... Và có giá bán hấp dẫn nhất thị trường với giá từ 1,5 tỷ đồng/nền.

Ngoài ra, Công ty CP địa ốc Núi Hồng còn khẳng định là chủ đầu tư của dự án, có quy mô 250 nền và đã có sổ riêng từng nền?

Từ những thông tin quảng cáo hết sức "có cánh" kia, PV đã tìm đến khu vực dự án và tận mắt chứng kiến những điều trái ngược với thông tin mà Công ty địa ốc Núi Hồng đưa ra.

Theo đó, khu đất tại dự án hiện nay đang là có nhiều nhà xưởng của một công ty cơ khí toạ lạc, bên ngoài khu vực tường bao của công ty được treo nhiều tấm bảng quảng cáo về dự án Queen Home An Phú. Bên trong nhiều nhà xưởng, các giàn giáo bằng sắt được chất đống, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Bên trong khu vực dự án còn tồn tại nhiều nhà xưởng có quy mô lớn. Ảnh: V.D

Ngoài ra, khu đất được cho là sẽ triển khai dự án nằm trên đường Từ Văn Phước (hay còn gọi là đường An Phú 35), đây là một điểm đen về ngập nước mỗi khi có trời mưa lớn và kẹt xe kéo dài ra đến đường ĐT743.

Thấy chúng tôi, rất đông nhân viên bán hàng của Công ty địa ốc Núi Hồng cùng các sàn bất động sản khác đã nhanh chóng tiếp cận, chào mời và giới thiệu về dự án.

T., một nhân viên môi giới của Công ty địa ốc Núi Hồng cho biết, dự án hiện nay đã đầy đủ pháp lý, các nền đất trong dự án đã được khách hàng đặt chỗ sắp hết, nhất là khu vực sẽ xây dựng Shophouse.

"Dự án bên em rất hiện nay rất hót, khách hàng kéo nhau về xem và đặt chỗ gần hết rồi, nếu anh còn chần chừ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu", T nói với chúng tôi.

Bên trong khu đất còn tồn tại nhiều nhà xưởng, chưa có dấu hiệu tháo dỡ, nhưng nhân viên của Công ty địa ốc Núi Hồng khẳng định sẽ hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong vòng 2 tuần và tổ chức mở bán vào ngày 20/9. Ảnh: V.D

Khi chúng tôi thắc mắc về các nhà xưởng bên trong dự án, T. cho biết là ngày 1/9 này sẽ cho tháo dỡ các nhà xưởng và đập toàn bộ tường rào, cũng như cổng của công ty và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, trong vòng 2 tuần sẽ hoàn thành xong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và sẽ mở bán dự án vào ngày 20/9 (?)

Nhân viên này cũng tiết lộ thêm, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Bất động sản Kim Thuận Phát đã bán lại toàn bộ dự án này cho Công ty CP địa ốc Núi Hồng. Hiện tại, Công ty địa ốc Núi Hồng vừa là chủ đầu tư cũng vừa là đơn vị phát triển, phân phối dự án.

Để thuyết phục chúng tôi, nhân viên này đã cho chúng tôi xem nhiều "Phiếu đăng ký đặt chỗ" mua đất nền tại dự án Queen Home An Phú được Công ty địa ốc Núi Hồng cùng nhiều đơn vị phân phối như MT Land, Tiền Land,… đã thu của khách hàng 50 triệu đồng/nền.

Queen Home An Phú là dự án ma?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: Trên địa bàn phường An Phú, trong hồ sơ danh sách dự án nhà ở của Sở Xây dựng, không có tên dự án Queen Home An Phú do Công ty CP địa ốc Núi Hồng làm chủ đầu tư. Tại khu vực đường Từ Văn Phước thuộc phường An Phú, chỉ có dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát An Phú, do Công ty TNHH Bất động sản Kim Thuận Phát làm chủ đầu tư, hiện nay dự án chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để thông tin được khách quan, chúng tôi đã liên hệ với Công ty TNHH Bất động sản Kim Thuận Phát để xác minh nhưng mọi liên lạc đều bất thành.

Nhiều đơn vị phân phối đã chào bán đất nền tại dự án Queen Home An Phú từ nhiều tháng qua. Ảnh: V.D

Từ những thông tin mà Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cung cấp, có thể khẳng định dự án Queen Home An Phú không có thật nhưng đã được Công ty CP địa ốc Núi Hồng cùng nhiều sàn môi giới BĐS rao bán ra thị trường, huy động vốn trái phép từ nhiều khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh BĐS tổ chức rao bán các dự án đất nền chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, tạo hệ luỵ xấu cho xã hội cũng như khiến nhiều người dân "sập bẫy" khi xuống tiền giao dịch mua bán đất nền.

Gần đây nhất là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc SP Land (SP Land) vừa qua đã bị nhiều khách hàng tố cáo bán 2 dự án ma và vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, giái quyết. Hay như trước đó là Công ty CP TMDV-XDĐT TP địa ốc Bình Dương City Land cũng bán nhiều dự án ma khiến 2 lãnh đạo của công ty bị bắt tạm giam.

Từ đó, khách hàng cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ khi giao dịch tại dự án Queen Home An Phú để trách hệ luỵ xấu, "tiền mất tật mang".