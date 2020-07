Giật mình trước lời khai của các trùm cá độ bóng đá

Cách đây hơn chục năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã từng gửi tài liệu đề cập đích danh những người từng được các bị can trong những đường dây cá độ bóng đá nhắc đến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Những cái tên ấy, rất quen thuộc với người hâm mộ...

Theo Vũ Mạnh Hùng - tức Mạnh "bệu"- thì: Đỗ Đức Toàn, có biệt danh Toàn "còi" (anh ruột của cố thủ môn Đỗ Thành Tôn thuộc đội Công an Hà Nội) có quan hệ rất thân thiết với các cầu thủ Tô Đức Cường (đội Công an Hải Phòng), Như Thành, Huy Hoàng, Văn Quyến và thủ môn Thế Anh (U23 Việt Nam)…

Khi có các trận đấu của đội tuyển quốc gia hoặc các đội bóng trong nước thi đấu với các đội tuyển nước ngoài, Toàn "còi" bàn bạc với các cầu thủ này - chủ yếu là với Tô Đức Cường - để dàn xếp tỷ số.

Nếu ĐT Việt Nam thi đấu với một đội tuyển nước ngoài thì Toàn "còi" bàn bạc với các cầu thủ khi ra sân thi đấu phải đá hòa, thua, thắng... từ 1-2 trái để Toàn tổ chức cá độ. Về phần các cầu thủ trong đội tuyển, họ sẽ đưa tiền cho Toàn để Toàn cá độ giùm. Và, Toàn đã nhờ Mạnh "bệu" trực tiếp cá độ những trận bóng sau:

Tháng 11/2003, đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội U23 Malaysia trong Cúp LG, Toàn "còi" đã nói với Mạnh "bệu" chọn đội Malaysia nhưng Mạnh "bệu" không tìm được người cá độ nên phải nhờ Toàn "còi" cá độ giùm 70 triệu đồng.

Trận này, Mạnh "bệu" thắng 70 triệu đồng, Toàn "còi" và Tô Đức Cường nhờ một Việt kiều Hàn Quốc tên Chinh (sống ở TP.HCM) và Liêm Thanh cá độ số tiền 600 triệu đồng, thắng.

Cũng theo Mạnh "bệu", Chinh và Liêm Thanh chuyên dàn xếp tỷ số ở đội Ngân hàng Đông Á, có quan hệ mật thiết với Việt Thắng.

Tháng 8/2003, đội Công an Hải Phòng gặp đội Campuchia trong Cúp Bình Dương mở rộng, Tô Đức Cường đã cùng Toàn nói với Mạnh "bệu" cá độ giùm 250 triệu đồng, chọn đội Hải Phòng chấp Campuchia 1,5 trái.

Kết quả: Toàn và Cường thắng, Mạnh "bệu" theo cũng thắng 30 triệu. Cũng trong giải này, Công an Hải Phòng gặp Đồng Tâm Long An, Toàn nói với Mạnh "bệu" cá độ giùm 400 triệu đồng, chọn đội Đồng Tâm Long An.

Mạnh "bệu" theo Toàn và thắng 50 triệu đồng. Đặc biệt, trong 2 trận này Toàn "còi" đã nói với Mạnh "bệu" là số tiền y nhờ Mạnh "bệu" cá độ là của... cầu thủ đội Công an Hải Phòng gửi, nhờ "đánh giùm".

Trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Ngân hàng Đông Á và Bình Dương, Mạnh "bệu" biết Toàn "còi" thường đi với Liêm Thanh (cầu thủ đội Ngân hàng Đông Á) và Chỉnh để bàn chuyện tiêu cực.

Toàn đã gọi điện cho Hùng và cho biết đang ngồi với Liêm Thanh, Thanh đã chỉ đạo một số người trong đội để... thua trong trận đấu đó. Quả thật, Ngân hàng Đông Á đã thua.

Tháng 8/2003, ĐT Việt Nam đi tập huấn tại Thái Lan, Toàn "còi" và Tô Đức Cường ở Thái Lan điện thoại nhờ Mạnh "bệu" cá độ giùm 300 - 400 triệu đồng. Mạnh "bệu" đã cá độ cho Toàn 420 triệu đồng và tự mình theo 50 triệu đồng, tiếp tục thắng...

Không chỉ trong những trận đấu vừa nêu, Mạnh "bệu" còn khai Thắng "tài dậu" đã móc nối với những lãnh đạo các đội bóng trong nước để dàn xếp tỷ số trận đấu, tổ chức cá độ.

Thắng "tài dậu" đã từng kêu Mạnh "bệu" vào TP.HCM, thông qua một người khác, để đưa 7.000 USD cho một cầu thủ của đội Công an TP.HCM; từng cho biết cầu thủ Hồng Sơn của đội Thể Công được vào ĐT Việt Nam là do Thắng "tài dậu" nhờ ông Lê Thế Thọ - lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam - đưa vào.

Thắng "tài dậu" rất thân với các cầu thủ Liêm Thanh, Bá Hùng (đội Công an TP.HCM), Phi Hùng, Văn Sĩ Sơn (Sông Lam Nghệ An), Hồng Sơn, Quang Hà (Thể Công)...

Trên đây chỉ mới là lời khai của Mạnh "bệu". Thắng "tài dậu" đã bỏ trốn, Toàn "còi" cũng đã cao chạy xa bay. Nhưng ngoài Mạnh "bệu", còn có một bị can khác là Nghiêm Xuân Thành với những lời khai hết sức nóng bỏng về các vụ dàn xếp tỷ số ngay cả trong các trận đấu trong khuôn khổ SEA Games.

Nghiêm Xuân Thành đã khai những gì?

SEA Games 21 tổ chức ở Malaysia tháng 9.2001, Toàn "còi" đã cùng với một người có biệt danh Linh "ngọng", Ngọc "râu" từ Hà Nội vào TP.HCM rủ Nghiêm Xuân Thành đi Malaysia xem ĐT Việt Nam thi đấu. Khi đến Malaysia, Toàn đã cho Thành biết là có quen thân với cầu thủ Tô Đức Cường.

Trước ngày thi đấu, Toàn và Thành đến khách sạn của đội tuyển để tìm gặp Cường nhưng không được vì Cường bận đi tập bóng. Đêm hôm đó, Toàn và Cường đã gặp nhau bàn bạc và Toàn đã kể cho Thành nghe về việc nhờ Cường vận động các cầu thủ trong đội tuyển bán độ.

Sau đó, Toàn liên tục điện thoại về Việt Nam để thông báo nội dung đã thỏa thuận thống nhất với Cường và cá độ ở Việt Nam. Khi trái bóng sắp lăn, Toàn đã cho Thành biết là đội tuyển Việt Nam sẽ thua từ 1 - 2 trái và kết quả ĐT Việt Nam đã thua 0 - 2. Trận này Nghiêm Xuân Thành đã kiếm được 100 triệu đồng nhờ bắt độ đúng, Toàn thắng được 3 tỷ đồng...

Tất cả những chi tiết chúng tôi vừa nêu chỉ mới là từ lời khai của 2 bị can đã bị bắt giữ trong những đường dây cá độ bóng đá đã bị triệt phá. Tất nhiên, các cơ quan chức năng còn cả một quá trình dài để chứng minh, làm rõ, tập hợp chứng cứ.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, cơ quan điều tra đang làm rõ những diễn biến trong tài khoản của cầu thủ Văn Quyến trong thời gian gần đây.