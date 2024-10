Ginô Tống làm tiếp phim học đường ăn khách, toàn bộ doanh thu tặng học sinh nghèo vùng cao

Học đường nổi loạn là series phim do Ginô Tống đầu tư sản xuất. Với 9 phần gần 200 tập, gần 1 tỷ lượt xem – đây là series phim học đường có lượt xem cao nhất Việt Nam năm 2018. Bộ phim đã nhận được sự yêu thích của giới trẻ cả nước và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như "Phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất" do YouTube bình chọn, đề cử giải thưởng We Choice 2018…

Giang Thanh là gương mặt đạo diễn nữ khá "mát tay" qua hàng loạt dự án web drama thời gian qua như Nữ sát thủ, Giải cứu tiểu thư - Truy tìm kho báu, Thằng khờ (4 phần), Siệu trợ lý, Nắng ban mai – Tết sum vầy, Xóm ồn ào, Tết miền quê… Các dự án của cô đều có thành tích ấn tượng về lượt xem trên các nền tảng cũng như nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp bởi sự chỉn chu.