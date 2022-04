Đạo diễn Luk Vân: "Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho phim học đường"

Chọn đề tài học đường làm trung tâm, nhưng với góc nhìn về những bạn trẻ "rich kids", webdrama "Em là người anh thích" của đạo diễn Luk Vân dành nhiều sự đầu tư chăm chút cho giới trẻ GenZ.

Poster webdrama "Em là người anh thích" xoay quanh giới trẻ siêu giàu.

Là một dự án mở đầu cho năm 2022 của đạo diễn Luk Vân, webdrama "Em là người anh thích" là câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật trung tâm là: Phan Minh Long (do Phú Thịnh thủ vai), Phan Bảo Ngọc (do Cindy Diễm My thủ vai) và Tôn Thất Hoàng (do Soho Hoàng Sơn thủ Vai).



Phan Minh Long và Phan Bảo Ngọc sống chung với nhau từ nhỏ, từ những con người khác biệt, họ trở thành một gia đình. Câu chuyện của 3 bạn trẻ thuộc thế hệ GenZ nhưng lại khác biệt hơn khi đạo diễn Luk Vân đặt vào không gian của "rich kids" – thế giới của những bạn trẻ đã từ sớm được sống trong nhung lụa.

Dù là những người giàu sống trong giới thượng lưu nhưng họ vẫn có những câu chuyện hết sức đời thường, hài hước và ý nghĩa.

Bên cạnh câu chuyện về tình yêu của lứa tuổi học trò, webdrama còn gửi tới khán giả những câu chuyện đẹp về gia đình. Vì vậy, có thể nói, giữa bối cảnh xã hội hiện nay, khi giới trẻ GenZ tiếp cận nhiều nguồn thông tin, tri thức ở thế giới phẳng, cách các bạn trẻ thành công, đến với cuộc sống cũng như tình yêu cũng đã khác rất nhiều.

Dàn diễn viên trong phim.

Dự án "Em là người anh thích" đánh dấu sự trở lại của diễn viên Trần Phú Thịnh. Với nét diễn tinh tế, sâu sắc, Trần Phú Thịnh đã thật sự thành công và có cách diễn trọn vẹn trong vai Phan Minh Long (nam chính) như ý muốn của đạo diễn Luk Vân.

Không chỉ thế, bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên trẻ Cindy Diễm My khi cô đang được rất nhiều bạn GenZ yêu thích hiện nay.

Theo chia sẻ của đạo diễn Luk Vân, Cindy Diễm My hóa thân vào nhân vật Phan Bảo Ngọc (nữ chính) một cách rất tự nhiên, gần gũi và để lại nhiều hình ảnh ấn tượng. Đạo diễn dành nhiều tâm huyết cho loại phim học đường.

Khán giả đón xem diễn biến của webdrama "Em là người anh thích" vào lúc 19h30 thứ tư hàng tuần từ ngày 13/4 trên kênh Youtube Mowo Chanel.