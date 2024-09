Gió mùa Đông Bắc đang trên đường về Việt Nam, nhiệt độ giảm bao nhiêu, nơi nào nhiệt độ thấp nhất? Gió mùa Đông Bắc đang trên đường về Việt Nam, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn về Việt Nam, từ chiều tối và đêm 29/9 đến đêm 30/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Vùng núi cao, nhiệt độ có thể xuống dưới 16 độ.