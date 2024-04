TIN NÓNG: Không khí lạnh tiến sát biên giới, đêm nay miền Bắc đón cơn mưa vàng giải nhiệt TIN NÓNG: Không khí lạnh tiến sát biên giới, đêm nay miền Bắc đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về không khí lạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió nên từ đêm 30/4 đến ngày 1/5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đêm nay miền Bắc đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30/4), bộ phận không khí lạnh yếu đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền: khoảng gần sáng 01/5 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An. Từ gần sáng và ngày 01/5 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Từ ngày 01/5 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình-Quảng Trị. Một đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về nước ta. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung/VTC News) Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm 30/4 đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trên biển: từ gần sáng và ngày 01/5, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 6-7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm. Trong một số trường hợp ổ dông có đối lưu phát triển mạnh thì ngoài việc gây ra mưa to có có thể kèm theo hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh. Trường hợp dông ngày 24/4 ở khu vực giữa Hòa Bình và Sơn La là một ví dụ điển hình, nguyên nhân là do ảnh hưởng rìa phía nam của một khối không khí lạnh yếu, kết hợp với hoạt động một vùng hội tụ gió trên độ cao 1500m được tạo ra bởi rìa phía tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí biển lấn từ phía đông vào), cộng thêm gió tây nam di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, hội tụ ở khu vực dọc kinh tuyến 105. "Chúng tôi dự báo sau ngày 30/4, khoảng ngày 1-3/5 có khả năng xảy ra một tương tác giống như tương tác của hình thế thời tiết ngày 24/4 vừa rồi, tức là nền nhiệt cao có một chút không khí lạnh gây ra hiện tượng mưa dông ở khu vực phía Bắc Bộ, trong đó trọng tâm của khu vực và vùng núi Trung du Bắc Bộ trong khoảng đêm 30/4, ngày 1/5 có khả năng xảy ra hiện tượng mưa giông lốc và gió giật mạnh", ông Hưởng nói. Cảnh báo khả năng rất cao ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, tùy theo từng vùng, miền, thời gian xảy ra hiện tượng dông nhiều ở mỗi địa phương một khác nhau. Mặc dù vậy, nhìn chung ở nước ta mùa dông thường bắt đầu từ cuối tháng 3 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Lốc thường xảy ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong mùa Đông hầu như không có hiện tượng này. Lốc xoáy thường xảy ra vào mùa Hè, nhất là ở những vùng núi và vùng sát biển. Ở Nam Bộ, hiện tượng gió lốc trong mùa Hè không phổ biến như ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do tổ hợp hình thế thời tiết không khí lạnh, hội tụ gió trên cao và áp thấp nóng tương tác với nhau. Theo chuyên gia, rất khó nhận biết và dự báo khi nào sẽ có mưa đá. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại do mưa đá gây ra thì việc chủ động phòng ngừa vẫn là giải pháp chính. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do tổ hợp hình thế thời tiết không khí lạnh, hội tụ gió trên cao và áp thấp nóng tương tác với nhau. Ngoài ra mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, đợt nắng nóng khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu hạ nhiệt từ ngày mai. Dự báo trong nhiều ngày đầu tháng 5, thời tiết miền Bắc mát mẻ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 3/5 có thể nắng nóng trở lại. Dự báo sau đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ 2-8/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tham khảo thêm Không khí lạnh tràn về chấm dứt nắng nóng, cảnh báo mưa dông, tố lốc kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc

