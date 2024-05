Liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh nữa, miền Bắc có mưa dông và mát đến hôm nào?

Tin không khí lạnh mới nhất: Mưa dông sẽ kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng kéo dài, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông. Từ nay đến ngày 7/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời điểm mưa tập trung từ đêm 30/4 - 3/5 và từ chiều tối và đêm 5 - 7/5).

Tháng 5, miền Bắc còn đón bao nhiêu đợt không khí lạnh nữa?

Trong khi đó, từ chiều tối và đêm từ nay đến ngày 7/5, khu vực Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời điểm mưa tập trung từ đêm 30/4 - 3/5 và từ chiều tối và đêm 5 - 7/5). Từ ngày 2 - 3/5, khu vực Tây Nguyên có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh cuối mùa từ lục địa Trung quốc di chuyển xuống miền Bắc, gây mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt. Sự xung đột giữa hai khối không khí nóng và lạnh có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, sét.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời điểm mưa dông, miền Bắc cần đề phòng với hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm. Đặc biệt ở vùng núi, do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuất hiện vào chiều, chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định do tác động của El Nino giai đoạn suy thoái, tháng 5 nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C, tháng 6 cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, sự bột phát của những tháp mây xuất hiện vào giai đoạn giao mùa gây ra dông lốc mạnh hoặc mưa đá thời gian vừa qua. Đầu tháng 5 tới đây, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được dự báo sẽ tái diễn.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc thời gian gần đây, ông Hưởng thông tin, hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm.

"Trong một số trường hợp, "ổ dông" có đối lưu phát triển mạnh, nên ngoài việc gây ra mưa to còn có thể kèm theo hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Trước đó, chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông mạnh. Theo số liệu vệ tinh, ước tính nhiệt độ đỉnh mây đối lưu thời điểm dông ở mức -81,2 độ C. Đây là dấu hiệu cho thấy tháp mây đối lưu phát triển rất dữ dội. Độ cao khối mây có thể trên 10km.

Sự bột phát của những tháp mây như vậy thường xuất hiện vào giai đoạn giao mùa và gây ra dông lốc mạnh hoặc mưa đá. Vùng mây phát triển mạnh dịch chuyển chậm nên gây ra mưa đá tập trung ở vùng giáp Sơn La, Hòa Bình.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa dông và mát đến hôm nào?

Theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5. Như vậy, cứ khoảng 3 - 4 ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng, do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này.



Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu (chỉ 1 - 2 ngày) và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có dông. Chẳng hạn, theo dự báo hiện tại, vào đêm nay và sáng mai, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng… sẽ có mưa, trong ngày mai có lúc mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau đó, miền Bắc vẫn có mưa rải rác.

Theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5.

Mưa lớn được dự báo cũng có thể xảy ra ở Hà Nội và một số khu vực khác vào ngày 6/5 và vài ngày sau đó (8 - 9/5), đi kèm những đợt không khí lạnh tiếp theo. Người dân khi ra ngoài nên mang đồ che mưa vào những ngày này.

Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền Bắc vẫn là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng 4 và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính: đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm; có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử.

Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nam Bộ, Trung Bộ xuất hiện nắng nóng sớm hơn 1 tháng. Với Bắc Bộ, đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn 1 tháng, nền nhiệt gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, nắng nóng đến sớm là hiện tượng bất thường, xảy ra lần thứ ba kể từ năm 1991. "Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nhiệt độ cả nước đều có xu hướng tăng, nắng nóng đến sớm. Chúng tôi nhận định cao điểm nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8," ông Hưởng cho biết.

Dự báo thời tiết ngày 3/5/2024: Hà Nội nhiều mây, mưa rào cục bộ, trời mát

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.