Giới chuyên gia nhận định lạc quan về các suất đầu tư từ VMI

Điểm sáng giữa thị trường nhiều biến động

Theo báo cáo mới đây của VNDirect, năm 2022 doanh số của CTCP Vinhomes dự kiến sẽ đạt 129.500 tỷ đồng, tăng đến 64% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đóng góp quan trọng đến từ sự ra mắt của dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown.

Năm 2022, doanh số các sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes tăng kỷ lục, dự kiến đạt 129.500 tỷ đồng (tăng đến 64% so với cùng kỳ năm 2021).

"Trong bối cảnh ngân hàng thắt chặt cho vay vào lĩnh vực BĐS và giám sát chặt chẽ hơn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chúng tôi vẫn cho rằng thanh khoản không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với Vinhomes. Tiền và các khoản tương đương tiền tại 30/9/2022 tăng gấp 3 lần từ tháng 12/2021 cho thấy dòng tiền được hỗ trợ bởi các dự án mở bán trong thời gian gần đây" – VNDirect nhận định.

Cũng theo VNDirect, các sản phẩm của Vinhomes trong năm 2023 sẽ vẫn được thị trường quan tâm và hỗ trợ bởi dòng vốn nhỏ từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua suất đầu tư của VMI JSC (VMI) với mức lợi suất hấp dẫn.

VMI JSC là doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm cổ đông chính (nắm 90% cổ phần). Doanh nghiệp này sẽ mua các bất động sản của Vinhomes, sau đó giá trị bất động sản được chia thành 200 phần. Các khách hàng có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Khách hàng hợp tác với VMI JSC được công ty chứng nhận quyền tài sản và phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư. Giỏ hàng mở màn của VMI hiện bao gồm các sản phẩm thấp tầng thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và nhà phố The Manhattan - Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Thông qua các suất đầu tư của VMI, nhà đầu tư vốn nhỏ có thể tiếp cận được giỏ hàng thấp tầng thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và nhà phố The Manhattan - Đại đô thị Vinhomes Grand Park

"Mô hình VMI cho phép các nhà đầu tư có số vốn nhỏ hơn tham gia thị trường mà không cần sử dụng các công cụ tài chính rủi ro. Mô hình này tuy còn khá mới ở Việt Nam nhưng lại không xa lạ gì với thị trường tài chính toàn cầu", VNDirect đánh giá.

Nhận định về kênh đầu tư thông qua VMI, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết: "Không phải ngẫu nhiên, mô hình hợp tác đầu tư như VMI được áp dụng nhiều tại các nước phát triển. Đây là cách đảm bảo quyền lợi cả 3 nhà: Nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp, giúp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển bền vững".

Tiềm năng gia tăng lợi nhuận hấp dẫn

Hàng loạt tin tốt khác cũng được giới chuyên môn đưa ra để đánh giá về tiềm năng tăng giá của sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes nói chung và lợi nhuận cho các nhà đầu tư VMI nói riêng.

Trong báo cáo Chiến lược đầu tư Việt Nam 2023, VNDirect dự đoán giá bán sơ cấp nhà thấp tầng tại Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm 2023, do cơ sở hạ tầng phát triển cùng sự có mặt của các dự án từ Vinhomes. Bên cạnh đó, VNDirect cũng nhấn mạnh nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư tại Hưng Yên có thể gia tăng trong vòng 2-3 năm tới sau khi các khu công nghiệp (KCN) mới hoàn thành như KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Yên Mỹ II, v.v…

Tại thị trường phía Nam, Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) cũng được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ đón đầu quy hoạch giao thông và nhu cầu ở thực của cư dân trí thức. Đại đô thị này sở hữu "vị trí vàng" ngay lõi của đô thị sáng tạo TP.Thủ Đức, xung quanh có tuyến Metro số 1, đặc biệt đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm đại đô thị, kết nối lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây đi vào trung tâm TP.HCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ dễ dàng. Đại đô thị còn nằm ngay Khu công nghệ cao 2, gần Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Fulbright Việt Nam,… Tương lai, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là khu vực có cấu trúc đô thị hoàn hảo, giải quyết mọi nhu cầu cuộc sống cư dân thuận tiện và có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Với tiềm năng tăng giá tốt, các suất đầu tư linh hoạt và cam kết an toàn, VMI đang là một trong những tâm điểm nóng nhất được giới đầu tư hướng tới.