Giới trẻ “lợi đơn lợi kép” khi thuê biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 1

Trải nghiệm cuộc sống chuẩn resort giữa Thủ đô

Gen Z - những người sinh sau năm 1997, có đặc trưng đề cao xu hướng sống trải nghiệm, chú trọng đến giá trị bản thân, tính cách và cảm xúc cá nhân. Nhận định về thế hệ này, ông Đỗ Hữu Hưng, CEO của ACCESSTRADE Vietnam chia sẻ: "Gen Z là đối tượng trẻ, chưa tích lũy nhiều tài sản nhưng theo thống kê, họ lại mua tới 20% hàng hoá cao cấp, trong lĩnh vực thời trang hoặc công nghệ. Nhiều nhóm bạn còn sẵn sàng chi tiền thuê chung biệt thự hay đi du lịch ở những nơi sang chảnh để đa dạng hóa trải nghiệm tận hưởng".

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 với vô vàn tiện ích chỉ trong vài bước chân đem đến những đặc quyền sống hiếm có giúp giới trẻ hưởng thụ sống trong sướng, ngoài sang

Trong đó, việc thuê hay mua nhà với giới trẻ không chỉ đơn thuần là có một nơi để ở, mà còn là nơi họ gia tăng trải nghiệm tận hưởng, thư giãn cũng như thể hiện "chất riêng" không thể trộn lẫn. Đó là lý do Vinhomes Ocean Park 1 được các bạn trẻ tìm đến và coi là không gian sống mơ ước.

Nơi đây tập trung mọi tiện ích "all - in - one", đáp ứng mọi nhu cầu từ ăn uống, vui chơi, giải trí đến mua sắm, giáo dục, y tế chỉ trong vài bước chân. Vinhomes Ocean Park 1 cũng sở hữu những tiện ích, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, không gian khoáng đạt đậm chất biển cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng để cân bằng cuộc sống. Đó là nơi tất cả có thể "sạc pin" sau những giờ làm việc căng thẳng hay thậm chí biến những không gian này thành nơi làm việc đầy cảm hứng.

Cuộc sống như ở tại các khu nghỉ dưỡng biển 5 sao khiến "quận trung tâm" thu hút nhiều giới trẻ đến mua, thuê ở trải nghiệm

Lợi đơn, lợi kép khi vừa thuê ở, vừa kinh doanh

Vài năm gần đây, Vinhomes Ocean Park 1 - "quận trung tâm" của "Thành phố điểm đến" Ocean City ghi nhận nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau thuê các căn biệt thự, shophouse thấp tầng vừa để ở, vừa để làm việc hoặc kinh doanh đồng thời hưởng trọn vẹn những đặc quyền sống có một không hai mà khu vực nội đô không thể đáp ứng. Việc thuê chung biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 1 nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ chương trình "Sức sống trung tâm" được chủ đầu tư Vinhomes trợ lực.

Với các bất động sản đã bàn giao nhưng chưa hoàn thiện nội thất, chưa về ở/kinh doanh hoặc cho thuê tại các phân khu thấp tầng, chủ sở hữu sẽ được Vinhomes hỗ trợ 50% chi phí thi công xây dựng cơ bản tầng 1, tối đa 115.500.000 đồng/căn. Chương trình cũng hỗ trợ một phần phí quản lý trong 12 tháng.

Đối với các căn cho thuê, chủ sở hữu sẽ được hỗ trợ thêm 30% phí môi giới và khách thuê cũng được hưởng lợi khi Vinhomes hỗ trợ tiền thuê lên đến 24.000.000 đồng/năm. Căn cho thuê đã được chủ nhà hoàn thiện nội thất tối thiểu tầng 1 gồm trần tường sàn đã được hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, đầu chờ bếp và điều hòa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống dây tín hiệu, ống đi dây, ổ cắm theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư yêu cầu, giúp việc khởi sự kinh doanh thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Lê Ngọc, 25 tuổi, chuyên viên truyền thông cùng 4 người bạn khác thuê một căn biệt thự ở quận Ocean Park chia sẻ: "Nhờ hỗ trợ của chủ đầu tư, chúng tôi được trải nghiệm chất sống chuẩn resort tại biệt thự Vinhomes, không gian sống được dọn sẵn, nội ngoại thất bài bản có thể vào ở ngay với mức giá thuê "mềm" hơn sức tưởng tượng".

Với tiềm năng dân số khủng lên đến hơn 200.000 người trong tương lai, cộng hàng triệu lượt khách đến trải nghiệm mỗi năm, Vinhomes Ocean Park 1 hứa hẹn vô số các cơ hội thử nghiệm làm giàu cho giới trẻ

Không chỉ thuê biệt thự thấp tầng để hưởng thụ cuộc sống "trong sướng, ngoài sang", Ngọc và nhóm bạn còn có ý định tận dụng triệt để lợi thế mặt bằng rộng, đẹp của các căn thấp tầng Vinhomes Ocean Park 1 để mở chuỗi cửa hàng đồ ăn sạch – mô hình đang thịnh hành ở các khu đô thị tập trung tầng lớp trung lưu và chuyên gia nước ngoài, vốn rất quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng thực phẩm.

Theo đánh giá, mặt bằng của những căn shophouse, biệt thự thấp tầng ở Vinhomes Ocean Park 1 có lợi thế rộng rãi, vỉa hè thông thoáng, đi lại dễ dàng, có chỗ đỗ xe thuận tiện… Đây là điều kiện hoàn toàn phù hợp cho việc kinh doanh các ngành hàng mang đậm tính trải nghiệm như ăn uống, ẩm thực, giải trí, làm đẹp… Thực tế cho thấy, những phân khu như Hải Âu, Sao Biển đã kín đặc các hàng quán, với hàng nghìn lượt khách đổ đến vào mỗi cuối tuần, nghỉ lễ, tạo nên không khí vô cùng sôi động, sầm uất.

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 với quy mô dân số khủng lên đến hơn 60.000 dân và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào các năm tới hiện là mảnh đất màu mỡ để các thương nhân trẻ vun trồng những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Cộng đồng cư dân ở đây không chỉ là người trẻ, cặp đôi, gia đình hạt nhân,… mà còn quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nhân, lao động nước ngoài đến từ Nhật, Hàn, Châu Âu, Mỹ… Đây là những nhóm tiêu dùng đề cao lối sống "làm hết sức, chơi hết mình", coi trọng yếu tố trải nghiệm kết hợp với mua sắm, thích thú với những điều mới mẻ, độc đáo.

Rõ ràng, tại Vinhomes Ocean Park 1, các bạn trẻ thuê nhà không chỉ được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng 5 sao tại "quận trung tâm" mà còn mở ra các cơ hội kinh doanh đón trọn dòng khách khổng lồ. Sắp tới đây khi mảnh ghép Vinhomes Ocean Park 2, 3 với những công trình, tiện ích "khủng" hoàn thiện, "thành phố điểm đến" Ocean City kỳ vọng đón hàng triệu lượt khách vãng lai lẫn cư dân ghé thăm mỗi năm.

Thông tin liên hệ để được tư vấn thêm chi tiết - Dành cho chủ sở hữu: ● Hotline: 0243 200 0917 hoặc 0947 003 773 ● Email: leasing@vinhomes.vn Thông tin liên hệ để được tư vấn thêm chi tiết - Dành cho khách thuê ● Hotline: 0985 00 33 79 ● Email: v.sales.leasing@vinhomes.vn