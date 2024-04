Giống lúa TBR97 "bén duyên" vùng đất "chảo lửa" Gia Lai

Ngỡ ngàng năng suất ở vùng "chảo lửa"

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Thaibinh Seed miền Trung – Tây Nguyên (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed) tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả giống lúa TBR97 được triển khai tại địa phương này.



Theo đó, trong vụ đông xuân 2023-2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa phối hợp với Công ty TNHH Thaibinh Seed miền Trung – Tây Nguyên triển khai trồng giống lúa TBR97 trên diện tích 0,5 ha tạ cánh đồng Cầu II, xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Có 2 hộ dân tham gia mô hình này.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng lúa TBR97 tại xã Phú Cần.

Vừa thu hoạch xong 2 sào lúa TBR97 cách đây hơn 1 tuần, anh Ksor Uy (trú tại buôn Chư Jut, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) khá tâm đắc và đánh giá cao hiệu quả mà giống lúa này mang lại khi năng suất đạt 7 tạ/sào. Theo anh Uy, trước đây anh trồng rất nhiều giống lúa. Cuối năm ngoái, được sự động viên của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa, anh đã trồng thử giống lúa TBR97 trên diện tích 2 sào.

"So với các giống lúa mà trước đây gia đình tôi sản xuất thì giống TBR97 có tỷ lệ nảy mầm cao, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, bông lúa dày và đều, hạt to và chắc khỏe và cứng cây, không bị đổ ngã. Đặc biệt, giống lúa này cũng chống chịu được với sâu bệnh, đặc biệt là đạo ôn và rầy nâu tốt. Ruộng nhà tôi trong quá trình sản xuất hầu như cũng ít sâu bệnh tôi cũng tiết kiệm 1 ít chi phí phân thuốc và công chăm sóc. Năng suất của TBR97 này cũng cao hơn khoảng 70% so với các giống lúa mà tôi đã trồng trước đây. Tôi khá hài lòng với giống lúa này", anh Uy chia sẻ.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình mang lại, ông Âu Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa đánh giá, giống lúa TBR97 có tỷ lệ nảy mầm cao, đạt trên 90%. Cây lúa chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết bất lợi, cứng cây, chống đổ ngã tốt và tương đối sạch bệnh. Tuy có sâu bệnh hại xuất hiện nhưng với mật độ khá thấp. Ngoài ra, lúa sinh trưởng phát triển tốt, có khả năng đẻ nhánh cao, bộ lá giữ được màu xanh đến cuối vụ.

Tuy nhiên, theo ông Trung, trong vụ đông xuân 2023 - 2024, diễn biến thời tiết thuận lợi cho lúa TBR97 sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, vào giai đoạn lúa làm đòng, điều tiết nước của thủy lợi Ia Mlah không đủ nên đã ảnh hưởng ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt lép. Trong suốt quá trình làm mô hình, lượng nước ruộng chưa đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

"Giống lúa này thích nghi tốt với điều kiện đất đai, khí hậu của huyện Krông Pa. Nếu được nhân rộng trong thời gian tới thì sẽ tạo điều kiện để người dân giảm lệ thuộc và các lọa giống lúa vốn đã bị thoái hóa và nhiễu sâu bệnh hại nhiều. Qua đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất cho các hộ gia đình", ông Trung nói.

Lúa TBR97 chống đổ ngã tốt.

Nhân rộng mô hình

Sau khi tham quan mô hình, ông Phạm Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đánh giá, TBR97 là giống lúa chất lượng với những ưu điểm như đẻ nhánh khỏe, cứng cây, ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh và cho năng suất cao.

"Tôi rất vui mừng khi huyện Krông Pa đã trồng thử nghiệm thành công mô hình sản xuất lúa TBR97. Nếu giống lúa này cho chất lượng gạo ngon thì giá thành bán ra ngoài thị trường sẽ rất cao. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế mà tôi đã chỉ ra, đề nghị huyện Krông Pa thời gian tới tiếp tục nhân rộng, đưa giống lúa TBR97 vào sản xuất", ông Phước nói.

Ông Phạm Hữu Huế, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thaibinh Seed miền Trung – Tây Nguyên cho biết, TBR97 là giống lúa thuần do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh. Giống lúa này có ưu điểm là chống chịu được đạo ôn, rầy nâu tốt. Giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và có thể sản xuất được 2 vụ đông xuân và hè thu ở trong năm.

Theo ông Huế, giống lúa TBR97 đã khảo nghiệm trình diễn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đã được nhân rộng một cách hiệu quả. Điển hình như tại huyện Ia Pa thì năng suất lúa đạt từ 80-85 tạ/ha. Đặc biệt, HTX Nông nghiệp Đại Đồng (ở xã Pờ Tó) đã đăng ký sản phẩm gạo Ia Pa TBR97 tham gia chương trình OCOP cấp huyện và đã được chứng nhận 3 sao.

Ông Ksor Tin, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết, lúa không phải là cây trồng chủ lực của địa phương. Về cây lúa, bà con nơi đây có tập quán canh tác chủ yếu dựa vào thiên nhiên, nên việc chăm sóc, bón phân chưa được quan tâm nhiều. "TBR97 là giống lúa hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn nhưng đã cho năng xuất, chất lượng rất tốt, kháng sâu bệnh hiệu quả. Chính vì vậy, hy vọng giống lúa TBR97 sẽ phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để từ đó nhân rộng, phát triển trên địa bàn", ông Tin nói.