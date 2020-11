Giúp nông dân cải thiện sinh kế, xóa nghèo bền vững

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực cán bộ hội

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cho biết: Chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) với các tổ chức nông dân ở khu vực châu Á Thái Bình Dương (Chương trình MTCP 2) là chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực cho các tổ chức nông dân ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương trong quá trình tham vấn chính sách có liên quan đến lợi ích của nông dân sản xuất nhỏ, đồng thời cải thiện việc cung cấp các dịch vụ cho người nghèo ở nông thôn.

Trong khuôn khổ hội thảo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu nông sản của các tổ hợp tác, HTX tham gia Chương trình MTCP 2. Ảnh: Thu Hà

Kết quả Chương trình MTCP 2 giai đoạn 2014 - 2020: * Đào tạo nghề cho 1.500 hội viên nông dân * Đào tạo hơn 200 giảng viên nguồn * Hơn 11.700 hội viên nông dân được đào tạo tiếp cận thông tin, thị trường, phát triển chuỗi giá trị * Hỗ trợ thành lập 1.970 nhóm nông dân đồng sở thích với 21.280 thành viên.

Tại Việt Nam có 15 tỉnh, thành phố tham gia Chương trình MTCP 2 với 3 hợp phần. Đó là: Nâng cao năng lực và sự liên kết giữa các tổ chức nông dân; tăng cường sự tham gia của các tổ chức nông dân trong quá trình xây dựng chính sách; tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ và tham gia các chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của các tổ chức nông dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đề nghị các đại biểu tích cực chia sẻ những bài học, kinh nghiệm quý từ thực tế thực hiện Chương trình MTCP 2; đồng thời cùng trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch hoàn thiện cho giai đoạn tiếp theo để dự án hoàn thành mục tiêu đầy ý nghĩa đó là phát triển cộng đồng nghèo nông thôn theo hướng bền vững, góp phần vào xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Chia sẻ kết quả thực hiện thực hiện Chương trình MTCP 2 giai đoạn 2014-2020 tại Việt Nam, ông Mai Bắc Mỹ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN, Giám đốc Chương trình MTCP 2 cho biết: Chương trình MTCP 2 tập trung hỗ trợ phát triển 16 tổ hợp tác thuộc 8 tỉnh được lựa chọn trong vùng dự án. Qua gần 6 năm triển khai, Chương trình MTCP 2 đã tổ chức 27 khóa tập huấn, 6 hội thảo và các hoạt động tham quan mô hình, giúp nông dân nâng cao năng lực, cải thiện sinh kế. Đồng thời, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thị trường đầu ra, cơ sở vật chất và thuê chuyên gia tư vấn, phân tích chất lượng sản phẩm giúp nông dân. Đến nay, đã có 6 tổ hợp tác do Chương trình hỗ trợ phát triển lên HTX, thu hút thêm thành viên tham gia, mang lại thu nhập ngày càng cao cho các thành viên.

Điển hình như tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, từ tổ hợp tác được hỗ trợ thành lập từ 2 nhóm nông dân liên kết, với chỉ 5 thành viên ban đầu của mỗi nhóm, đã thành lập hợp tác xã với 110 thành viên với tổng diện tích trồng cà phê khoảng 200ha, ký kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường…

Đối với tổ chức Hội ND, Chương trình MTCP 2 hỗ trợ xây dựng các chương trình xúc tiến, viện trợ nước ngoài trong các lĩnh vực khuyến nông, khuyến ngư, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ nông sản… nhằm nâng cao năng lực cán bộ hội nông dân. Bên cạnh đó, giúp Hội tổ chức các hội nghị đánh giá, tập huấn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của dự án, tháo gỡ các vướng mắc.

Giúp nông dân nghèo tham gia chuỗi giá trị

Ngày 13/11, các đại biểu sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận, lập kế hoạch chương trình nông dân châu Á – Thái Bình Dương (APFP).

Hà Giang là 1 trong 15 tỉnh, thành tham gia Chương trình MTCP 2. Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang cho biết: Trong quá trình thực hiện chương trình, Hội ND tỉnh đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của các nữ hội viên nông dân, nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… Đến nay, Hội ND tỉnh đã thành lập được 685 nhóm nông dân với hơn 7.800 thành viên tham gia, trong đó hộ nghèo là hơn 3.600 hộ, dân tộc thiểu số chiếm hơn 7.000 hộ, thành viên nữ là hơn 2.600 người. Đáng chú ý, nhiều nhóm đã gắn kết sản xuất giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm với các chuỗi giá trị sẵn có của chương trình. Thông qua chương trình, đã có trên 15 sản phẩm nông sản như thịt sấy khô, thảo quả, mật ong… được đóng góp bao bì, nhãn mác giới thiệu bán ra thị trường.

Còn ông Đinh Minh Trưởng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai cho rằng: Một trong những tác động rõ nét nhất của dự án là đã thay đổi nhận thức của nông dan về phát triển kinh tế tập thể. Với sự hỗ trợ của Chương trình MTCP 2, Hội ND tỉnh đã thành lập 2 tổ hợp tác ở huyện Kbang. Hiện tại, 2 tổ hợp tác được tài trợ tại Gia Lai đã phát huy hiệu quả và nâng cao năng lực, cải thiện đời sống của nhiều hộ dân ở huyện Kbang. Trong đó, Tổ hợp tác Thành Công (thôn 10, xã Đông, huyện Kbang) có tổng đàn bò 76 con, diện tích nuôi giun quế 335m2, 4ha rau kinh doanh và Tổ hợp tác Bình An (thôn 3, xã Nghĩa An, Kbang) có đàn bò 75 con, 330m2 giun quế, 5ha rau màu. Trong thời gian tới, 2 tổ hợp tác này sẽ phát triển lên HTX.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tùng – chuyên gia cao cấp, Văn phòng IFAD Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa Hội NDVN và IFAD trong những năm qua. Với mục tiêu hợp tác cùng phát triển các mô hình liên kết nông dân và phát triển chuỗi giá trị bền vững, ông Tùng đề xuất: "Thời gian tới 2 bên tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn dựa trên các thực tiễn hoạt động của Hội NDVN. Đồng thời, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; các liên kết giữa các tổ chức nông dân với các doanh nghiệp cung cấp...".