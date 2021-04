Giúp nông dân Hà Giang tiêu thụ gần 700 tấn cam sành

Hà Giang là một trong những tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả có múi lớn, trong đó diện tích trồng cam trên 8.500ha. Cây cam là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, niên vụ cam 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên việc tiêu thụ cam sành Hà Giang chậm hơn so với mọi năm.



Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang chia sẻ: "Đứng trước khó khăn của hội viên, Hội ND phải suy nghĩ, trăn trở, tìm cách thức phù hợp để đồng hành cùng nông trồng cam sành Hà Giang tiếp cận thị trường, tiêu thụ nông sản".

Hội ND tỉnh Hà Giang kết nối Hội ND TP.Hà Nội đưa về Thủ đô tiêu thụ hơn 30 tấn cam sành. Ảnh: T.H

Theo đó, để đồng hành cùng hội viên, Hội ND tỉnh đã xây dựng 3 điểm trưng bày, quảng bá giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam sành cuối vụ cho hội viên tại TP.Hà Giang. Đồng thời yêu cầu tại mỗi huyện có ít nhất 1 điểm bán hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam sành của Hội ND. Tất cả sản phẩm tại điểm bán hàng đều được rà soát, lựa chọn những hội viên trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Hà Giang đã chủ động trao đổi, kết nối với Hội ND 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung hỗ trợ tiêu thụ, kết nối cung cầu cho sản phẩm cam sành Hà Giang.

Chung tay hỗ trợ với người trồng cam sành Hà Giang, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã mua ủng hộ hơn 30 tấn cam sành.

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND TP.Hà Nội và Hội ND tỉnh Hà Giang và Công văn số 973 của Ban thường vụ Hội ND tỉnh Hà Giang về việc quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam sành cho nông dân Hà Giang, Hội ND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia mua ủng hộ cam sành của bà con nông dân Hà Giang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Là một trong những cán bộ trực tiếp đưa nông dân đi tiêu thụ sản phẩm, anh Dương Tiến Dũng - Phó Ban Kinh tế – Xã hội (Hội ND tỉnh Hà Giang) chia sẻ: Đến bất kỳ địa phương nào, chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Hội ND sở tại. Đặc biệt, ngoài sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo thì Hội ND các tỉnh bạn đều phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền, quảng bá nên việc tiêu thụ cam sành Hà Giang hết sức thuận lợi.

Thông qua cách làm trên, vụ cam năm nay, Hội ND tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ hội viên tiêu thụ gần 700 tấn cam sành.