Giúp nông dân vùng dịch Covid-19 tiêu thụ hàng chục tấn nông sản

Dốc sức chống dịch

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Một trong những biện pháp được Hội ND các cấp triển khai triệt để đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác phòng chống dịch đến hội viên, nông dân. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ hội các cấp cài đặt và vận động hội viên, nông dân cài đặt ứng dụng Bluzone, tạo mã QR và thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Cơ quan Hội ND tỉnh cũng đã thực hiện tạo mã QR và hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đo thân nhiệt hàng ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và khách đến liên hệ công tác tại trụ sở.

Cùng với tích cực tuyên truyền phòng chống dịch, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã và đang chủ động kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Ảnh: Tâm Đức

Trước đó, trong 2 đợt "giải cứu" nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương, cán bộ, hội viên nông dân xã Tân Quang và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tiêu thụ được hàng nghìn con gà, hàng chục vạn quả trứng và hàng chục tấn nông sản các loại.



Tại tâm dịch Thuận Thành, Hội ND các xã, thị trấn trong huyện đã phân công gần 350 cán bộ, hội viên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng làm nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng, kiểm soát người đi lại với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Cùng với đó, Hội ND huyện Thuận Thành đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện tích cực ủng hộ nguồn lực cho lực lượng phòng, chống dịch và các khu cách ly y tế. Sau một thời gian ngắn phát động, tính đến ngày 17/5, Hội ND huyện đã vận động và trao tặng cho lực lượng phòng, chống dịch và các khu cách ly y tế với tổng giá trị thành tiền lên đến hơn 370 triệu đồng.

Chị Vương Linh Hương - cán bộ Hội ND huyện Thuận Thành chia sẻ: "Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", mỗi chúng tôi đều cố gắng thực hiện mọi quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân. Trong suốt một tuần vừa qua, ngày nào cũng vậy, không quản ngày nắng gắt, hay tối muộn, Hội ND huyện bố trí đoàn đến từng điểm chốt kiểm soát, các khu cách ly để trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ. Cán bộ, hội viên nông dân huyện Thuận Thành cùng quyết tâm dốc sức hỗ trợ lực lượng tuyến đầu sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh".

Tính đến ngày 18/5, Hội ND các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ và tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly tập trung, vùng cách ly y tế với tổng giá trị thành tiền là 557 triệu đồng.

Làm cầu nối với doanh nghiệp

Cùng với tích cực tuyên truyền phòng chống dịch, các cấp Hội ND còn chủ động kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Tại Hưng Yên, chị Trần Thị Phương - đồng sở hữu trang trại Nguyễn Gia ở xã Chính Nghĩa (Kim Động) cho biết: Trang trại của chị nuôi khoảng 5 vạn con gà đẻ theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, lợi nhuận chủ yếu thu từ việc bán trứng thương phẩm và gà thịt khi thay đàn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi của trang trại do hàng hóa không thể lưu thông, trong khi đó chi phí nguyên liệu đầu vào lại tăng, càng nuôi nguy cơ lỗ vốn càng cao.

Chị Phương bày tỏ: "Thật may mắn, được sự hỗ trợ của Trung tâm Dạy nghề và HTND (Hội ND tỉnh) phối hợp Hội ND xã Tân Quang tổ chức hỗ trợ bán hàng, tiêu thụ sản phẩm nên vừa qua, tôi đã tiêu thụ được 1.797 con gà thịt (đã chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm); 63.000 quả trứng".

Chia sẻ về phương pháp hỗ trợ, Nguyễn Thanh Thúy - Chủ tịch Hội ND xã Tân Quang cho biết: "Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, chúng tôi khai thác tối đa hiệu quả mạng xã hội (Zalo, Facebook). Bản thân tôi là thành viên trong nhóm Zalo "Hưng Yên - Hỗ trợ nông sản" do Hội ND tỉnh lập. Theo đó, tôi tích cực theo dõi, chia sẻ bài viết của các thành viên trong nhóm để kết nối cung - cầu, nhờ đó, có 9 doanh nghiệp đã biết đến, đặt mua hàng".

Quá trình tổ chức bán hàng, Hội ND xã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và HTND bảo đảm nguồn hàng có chất lượng; tuyên truyền, thông báo tới các chi hội để hội viên đăng ký mua hàng ủng hộ. Đối với các doanh nghiệp. Hội hỗ trợ bao bì, đóng gói, sau khi "chốt đơn" tổ chức vận chuyển đến giao tận doanh nghiệp để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp…

Với phương pháp này, trước đó, trong 2 đợt "giải cứu" nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương, cán bộ, hội viên nông dân xã Tân Quang và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tiêu thụ được hàng nghìn con gà, hàng chục vạn quả trứng và hàng chục tấn nông sản các loại.