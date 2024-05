Góc khuất của Á hậu Tường San trước ngày thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024: Từng làm phục vụ tại quán cà phê

Á hậu Tường San chính thức đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Tường San "vượt mặt An Nhi, giành vé thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024

Tối 31/5, BTC Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) đăng tải tập phát sóng đặc biệt với nội dung ghi lại màn tranh tài gay cấn giữa Á hậu Tường San và Á hậu An Nhi để tìm ra chủ nhân của tấm vé dự thi Miss International Queen Vietnam 2024.

Trước màn đối đầu với Á hậu Tường San, An Nhi - Á hậu 2 Miss International Queen Vietnam 2023 đã không giấu được sự lo lắng trước cơ hội lần này. Cô tiết lộ đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt trong hơn 1 năm qua. Trong khi đó, Tường San - Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam 2023 thừa nhận, đây là hành trình đáng nhớ khi được đối đầu với đối thủ "đáng gờm" như Á hậu An Nhi lại càng khiến cô cần phải "dè chừng". Điều đặc biệt ở màn đối đầu giữa Tường An - An Nhi khi cả hai cô gái này đều là chị em từng trong cùng một đội của huấn luyện viên - Á hậu Thủy Tiên tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 trước đó.

Trong phần thi trang phục văn hóa dân tộc, Á hậu Tường San lựa chọn trang phục “Thị ơi mở ra” của nhà thiết kế Trần Khánh Duy. Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam 2023 thể hiện vẻ đẹp dịu dàng kết hợp cùng những bước catwalk nữ tính. (Ảnh: BTC cung cấp)





Đối lập với Á hậu Tường San, Á hậu An Nhi thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ thông qua trang phục “Lưỡng Nghê Chầu” của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hưng. (Ảnh: BTC cung cấp)

Với phần thi trang phục áo tắm, Tường San khoe trọn hình thể quyến rũ đẹp như "búp bê sống". (Ảnh: BTC cung cấp)

Á hậu An Nhi tiếp tục gây bất ngờ với thân hình săn chắc và những bước catwalk chuyên nghiệp. (Ảnh: BTC cung cấp)

Cuộc cạnh tranh giành tấm vé thi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 càng trở nên kịch tính hơn với vòng thi trang phục dạ hội. Cả hai người đẹp khoe khéo ngoại hình gợi cảm không kém phần sang trọng. (Ảnh: BTC cung cấp)

Kết thúc phần thi trình diễn, Á hậu Tường San và Á hậu An Nhi đã bước vào vòng thi trả lời ứng xử với các chủ đề khác nhau trong nhiều lĩnh vực. Trước câu hỏi: “Hoa hậu có bắt buộc thực hiện những dự án cộng đồng hay không?”, Á hậu An Nhi bày tỏ sự ủng hộ: “Ngày nay, chúng ta không chỉ tìm kiếm một Hoa hậu xinh đẹp, trí tuệ mà người đó cần phải có một trái tim ấm áp, biết quan tâm đến mọi người và có dự án cộng đồng cũng là điều quan trọng”.



Về phần Tường San, cô nàng phản biện lại: “Tôi muốn thay từ "bắt buộc" trong câu hỏi trên thành từ "khuyến khích" bởi vì mỗi cuộc thi đều có tính chất, tôn chỉ và hành động khác nhau. Chính vì vậy phải phụ thuộc vào tổ chức đó muốn hướng đến điều gì”.

Trước câu hỏi có nội dung: “Theo bạn, phẩm chất của một người phụ nữ chuyển giới hiện đại là gì và tại sao?”. Á hậu An Nhi đưa ra câu trả lời bằng song ngữ: "Tôi nghĩ cô gái đó không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn luôn biết cách lắng nghe và quan tâm mọi người xung quanh. Bởi vì tôi tin Miss International Queen không chỉ là danh hiệu mà còn là cả quá trình…".

Riêng Á hậu Tường San đã có màn trả lời song ngữ đầy thuyết phục: “Theo tôi, phẩm chất quý giá nhất là tự tin vào chính bản thân mình, luôn luôn tin vào giá trị của mình và tôi là đại diện cho điều đó vì tôi luôn tin vào giá trị bản thân. Tôi không cố gắng học hỏi hay đua đòi để trở thành bản sao của một ai khác…”.

Trước khi chính thức công bố đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024, Hoa hậu Hương Giang đã không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình vượt khó trong công việc, cuộc sống của Á hậu Tường San và Á hậu An Nhi. “Cả hai em luôn xứng đáng được 1 lần bước lên sân khấu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Sự mạnh mẽ của hai em nhiều khi lại làm tôi rất đau lòng”, Hoa hậu Hương Giang bày tỏ.

Kết quả, Tường San - Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam 2023 đã chính thức trở thành đại diện Việt Nam thi Miss International Queen 2024.

Á hậu An Nhi (bên phải) chia sẻ niềm vui với Tường San khi đàn em trở thành đại diện Việt Nam thi Miss International Queen 2024. (Ảnh: BTC cung cấp)

Á hậu Tường San thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 là ai?

Á hậu Tường San (tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc) sinh năm 2005 tại Khánh Hòa. Dù Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên Tường San tham gia, nhưng cô được đánh giá cao bởi sắc vóc vượt trội.

Được biết, mỹ nhân gốc Khánh Hòa tham gia cuộc thi sắc đẹp này chỉ sau 12 ngày trải qua ca phẫu thuật chuyển giới. Bởi vậy, trong quá trình tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Tường San thường xuyên mệt mỏi, gặp vấn đề sức khỏe vì vết thương còn chảy máu và tiết dịch mủ.

Nhan sắc xinh đẹp đời thường của Á hậu Tường San - đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024. (Ảnh: FBNV)

Thời điểm trước thềm bán kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Tường San từng chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Tôi nhớ lúc đó mình chỉ nằm một chỗ thôi, không dám cử động vì bản thân sợ bị rách chỉ. Khi đứng dậy hoạt động thì rất mệt và rất đau, khoảng thời gian đó tôi rất dễ bị choáng và mất năng lượng. Khi nhớ lại, hành động của mình nguy hiểm thật nhưng nó xứng đáng. Lúc quay hình, vết thương của tôi còn hở nên một ngày tôi phải thay 3-4 lần băng vệ sinh vì máu và dịch chảy rất nhiều".

Đề cập đến hành trình chuyển giới của mình, người đẹp sinh năm 2005 cho biết, cô quyết định bảo lưu kết quả học tập và đi làm phục vụ tại quán cà phê, phục vụ quán nhậu, nhặt bóng sân tennis. "Tôi hạnh phúc khi có thể chuyển giới ở tuổi 17", mỹ nhân cao 1m79 từng xúc động cho hay.

Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam 2023 thu hút người đối diện bởi ngoại hình gợi cảm. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Tường San sở hữu chiều cao 1m79 với số đo ba vòng lần lượt 83-56-84cm. (Ảnh: FBNV)

Dù còn khá trẻ tuổi nhưng cô nàng đã sớm chứng minh thực lực khi không ngừng nâng cấp bản thân về kỹ năng, tư duy và ngoại hình. (Ảnh: FBNV)