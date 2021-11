Góc khuất phía sau những đường dây đánh bạc online nghìn tỷ

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh triệt phá hàng trăm ổ nhóm hoạt động cá độ bóng đá, lô đề qua mạng và games online (đổi thưởng). Cơ quan công an đã xử lý hình sự hơn 90 vụ và hơn 300 đối tượng hoạt động đánh bạc qua mạng, tăng đến 50% số vụ so với cùng kỳ năm 2020.