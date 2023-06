Góc nhìn pháp lý vụ bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh tại chung cư HH2A Linh Đàm

Tạm giữ bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh tại chung cư HH2A Linh Đàm

Ngày 1/6, lãnh đạo phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) liên quan đến vụ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé sơ sinh, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.



Vũ Khánh C. (áo vàng) sau khi bị phát hiện hành vi. Ảnh: Nguyễn Tấn Dũng

Trước đó, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đi cùng Vũ Khánh C. đến công an phường Hoàng Liệt.

Tại đây, anh B. trình báo việc qua trích xuất camera, anh phát hiện bảo mẫu là Vũ Khánh C. có hành vi bạo hành bé gái một tháng tuổi, là con đẻ của anh B.

Cũng trong chiều 31/5, hình ảnh camera trích xuất cảnh cháu bé một tháng tuổi bị bạo hành đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội.

Theo đó, nữ bảo mẫu có hành vi lắc lư mạnh cháu bé, rồi vứt mạnh xuống giường, khiến bé sơ sinh nhiều lần khóc thét lên. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau sự việc, công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo lên công an quận Hoàng Mai. Nữ bảo mẫu Vũ Khánh C. hiện bị tạm giữ trong vòng 3 ngày để tiến hành điều tra, xác minh.

Không cần có đơn vẫn có thể khởi tố hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những gì thể hiện qua clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hành vi của bảo mẫu trong trường hợp này hoàn toàn có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của cháu bé.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của bảo mẫu, đồng thời xác định hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo vị chuyên gia, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nữ bảo mẫu nhận thức được hành vi của mình có thể làm tổn thương não của cháu bé, hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn thực hiện hành vi, hậu quả cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng, người thực hiện hành vi có thể xử lý về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân không có động cơ mục đích giết người, hành vi không thể dẫn đến chết người thì hành vi này cũng có thể được xác định là đối xử tàn ác với trẻ em nên vẫn có thể xem xét xử lý về tội Hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

Những tội danh này không phụ thuộc vào đơn yêu cầu của người bị hại, bởi vậy trường hợp cha của cháu bé không làm đơn, không đề nghị xử lý nhưng cơ quan điều tra thấy có đủ căn cứ, có thể vẫn xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự, có một số tội danh thuộc khoản 1, được liệt kê trong điều luật thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, cơ quan điều tra chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại và sẽ đình chỉ khi bị hại rút đơn yêu cầu.

Tuy nhiên, với hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em là hành vi rất nghiêm trọng, nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạp, sẽ thuộc khoản 2 của các điều luật mà Bộ luật hình sự có quy định nên không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.

Bởi vậy, việc cha mẹ cháu bé có yêu cầu xử lý hình sự hay không sẽ không quyết định đến việc cơ quan chức năng có xem xét xử lý hay không.

"Trong vụ việc này, cha của cháu bé cho rằng mình không đề nghị xử lý, việc đăng thông tin chỉ là để cảnh báo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục vào cuộc xem xét làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nếu cháu bé có thương tích hoặc có thể dẫn đến chết người, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự mà không phụ thuộc vào việc cha mẹ của cháu bé có yêu cầu hay không" – ông Cường nhấn mạnh.