Góc nhìn pháp lý vụ bắt cựu phó phòng của Cục Hàng không Việt Nam

Khởi tố cựu phó phòng Cục Hàng không Việt Nam

Tối 22/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) và Vũ Hoàng Dũng (36 tuổi, nghề nghiệp tự do) cùng về tội Đưa hối lộ.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với: Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet), Trần Thanh Nhã (32 tuổi) và Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cùng về tội Đưa hối lộ.

Đây là động thái mới của Bộ Công an trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ.

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải. Ảnh minh hoạ.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can trên.

Ông Vũ Hồng Quang là bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố thường gọi vụ án "chuyến bay giải cứu".Ông bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án nêu trên.

Người đưa hối lộ có thể bị phạt tù

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, về nguyên tắc, mọi hành vi phạm tội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi mà người vi phạm có thể phải trách nhiêm pháp lý về hành chính, dân sự, hình sự nêu trên.

Như vậy, trước khi đưa ra quyết định khởi tố, cơ quan chức năng đã thu thập, xác minh và có bằng chứng về việc các đối tượng có hành vi đưa hối lộ. Việc đưa hối lộ là hành vi phi đạo đức và phạm pháp. Người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo tính chất, hậu quả của vụ việc.

Tội "Đưa hối lộ" hoàn thành khi người đưa hối lộ thực hiện hành vi đưa lợi ích vật chất, phi vật chất và kèm theo yêu cầu đối với người có chức vụ quyền hạn.

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Trường hợp, đối tượng chủ động đưa hối lộ để đạt được mục đích thì người đó có thể sẽ bị khởi tố về tội đưa hối lộ được quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Còn trường hợp người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Còn nếu hành vi đưa hối lộ được thực hiện qua người trung gian thì người trung gian sẽ bị xử lý hình sự về tội "Môi giới hối lộ" theo Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất của tội danh này là đến 15 năm tù.

Theo luật sư Giang, hành vi đưa hối lộ từ 2 triệu đồng đến 100 triệu đồng có thể bị phạt tiền, phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm tù.

Hành vi đưa hối lộ với số tiền từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì người đưa hối lộ có thể phải chịu mức án tù theo quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) với mức hình phạt tù thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.

Đây là khung hình phạt cao nhất của tội danh này. Bên cạnh đó người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Quy định này cũng áp dụng cho người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước.