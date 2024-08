Góc nhìn pháp lý vụ bé gái 14 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài với giá 250 triệu đồng

Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989), trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Cụt Thị Liên (SN 1992), trú tại bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán trẻ em.



Hai bị can Tuyết và Liên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đầu tháng 7/2024, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của L.T.X. (SN 2002), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với nội dung: năm 2016, bản thân lúc đó mới 14 tuổi bị 2 người phụ nữ là Cụt Thị Tuyết và Cụt Thị Liên cùng trú tại huyện Kỳ Sơn lừa bán sang nước ngoài.

Ngày 25/7, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh bắt giữ hai đối tượng Cụt Thị Tuyết, Cụt Thị Liên.

Tại cơ quan Công an, Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào năm 2016, qua quen biết, người phụ nữ tên Y. (đang sinh sống tại nước ngoài) gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang Trung Quốc và hứa được chia "hoa hồng". Thấy món hời, Cụt Thị Liên gọi điện cho Cụt Thị Tuyết cùng nhau tìm "con mồi".

Biết cháu L.T.X (SN 2002) là con gái gia đình ông T. đang tìm kiếm việc làm để lấy tiền xây nhà, Tuyết và Liên đã tiếp cận rồi vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình ông T. Để gia đình ông T. tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng cùng lời hứa sau 3 năm sẽ được đón con gái về. Do vậy, gia đình ông T. đã đồng ý cho con gái đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, Liên và Tuyết liền đưa X. đi xe khách ra Bắc rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, Liên, Tuyết và X. đã ở lại nhà người phụ nữ tên Y. Sau đó, X. bị người phụ nữ này bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng.

Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết được Y. đưa số tiền 110 triệu đồng. Tuyết và Liên đưa cho ông T. số tiền 100 triệu đồng nói rằng "tiền X. đi làm gửi về", số còn lại tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, X. đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Kỳ Sơn.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Tội mua bán người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 151, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;

Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội;

Đối với từ 02 người đến 05 người;

Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Phạm tội 02 lần trở lên;

Vì động cơ đê hèn;

Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

Có tổ chức;

Có tính chất chuyên nghiệp;

Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

Đối với 06 người trở lên;

Tái phạm nguy hiểm.

Hậu quả của các hành vi trên là đứa trẻ bị đem ra mua bán, bị đánh tráo, bị chiếm đoạt thoát ra khỏi sự quản lý của bố mẹ, gia đình.

Theo quy định của pháp luật như trên có thể thấy: đây là loại tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, tội phạm này đã có những hành vi Xâm phạm quyền tự do, thân thể của trẻ em và quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của trẻ em. Cao hơn là đã xâm phạm đến quyền con người của trẻ em (trẻ em được hiểu là người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Các hành vi khách quan trong tội mua bán trẻ em thường được biểu hiện như rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ, lừa dối trẻ em theo người phạm tội. Trong thực tiễn đã xảy ra việc tấn công bắt cóc trẻ em để bán qua Trung Quốc. Người phạm tội có thể mua để nuôi, rồi đem bán hoặc sử dụng trẻ em vào mục đích khác.

Hành vi phạm tội có thể là công nhiên tấn công để chiếm đoạt trẻ em, có thể là lét lút bí mật bắt cóc đứa trẻ khi trẻ em đang đi chơi, đang ngủ …

Tuy nhiên các hành vi nói trên cũng nhằm mục đích mua bán trẻ em vì động cơ vụ lợi. Đối với các hành vi đánh tráo trẻ em thì thường có đồng phạm, việc đánh tráo trẻ em thường xảy ra ở các bệnh viện, nhà hộ sinh khi mà người có con bị đánh tráo chưa thực sự biết con mình đẻ ra như thế nào. Việc đánh tráo con, đánh tráo trẻ em có thể không vì mục đích vụ lợi mà vì động cơ khác. Người giúp sức, xúi giục cho hành vi đánh tráo trẻ em là đồng phạm của tội đánh tráo trẻ em.

Về người thực hiện tôi phạm này, Người có năng lực trách nhiệm hình sự từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

Như vậy, với hành vi mua bán trẻ em có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.