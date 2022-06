Công nhân bức xúc yêu cầu thực hiện nhanh gói hỗ trợ thuê nhà

Người lao động thuê nhà tại TP.Thủ Đức. Ảnh: B.D

Trong đó, BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 52.321 lao động của 3.424 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà thuộc đối tượng người lao động đang làm việc và 1.655 lao động của 430 doanh nghiệp quay lại thị trường lao động theo quy định tại Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.



Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, qua rà soát, có gần 1,2 triệu người lao động trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp với kinh phí hơn 1.480 tỷ đồng và hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động với kinh phí hơn 616 tỷ đồng.

Ông Lâm cho biết, mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ nhưng nhiều công nhân, người lao động vẫn bức xúc, yêu cầu chính quyền thực hiện nhanh hơn nữa gói hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc về an sinh xã hội của người lao động.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ tin học Viễn Sơn đặt vấn đề, người lao động mới thử việc từ tháng 4- 6/2022, chưa có hợp đồng lao động, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động đã nghỉ việc trong thời gian từ tháng 4-6; người lao động thuê nhưng chủ nhà trọ chưa có giấy phép hoạt động, người lao động đang ở nhà cha mẹ, người thân nhưng có trả tiền mặt hoặc bằng hình thức khác… có thuộc đối tượng thụ hưởng không? Trường hợp người lao động nước ngoài, doanh nghiệp có trụ sở ở TP.HCM nhưng có chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác việc xác nhận cũng như thụ hưởng chính sách ở đâu…?

Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, căn cứ theo quy định trên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Riêng người lao động quay trở lại thị trường lao động thì được hưởng một triệu đồng.

Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho biết, hiện chưa biết thông tin về chính sách hỗ trợ trên. Số khác thì nhận được nhưng rất khó để hoàn tất hồ sơ nộp cho UBND quận huyện đúng thời gian quy định là trước ngày 15 hàng tháng (trường hợp người lao động quay lại thị trường) và trước ngày 15/8 (trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp), nhất là doanh nghiệp có quy mô từ vài ngàn công nhân trở lên.

Công nhân tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: B.D

Để có thể nhanh chóng đưa được chi phí hỗ trợ đến người lao động, UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng đã tối giản thủ tục hành chính xét duyệt chi phí hỗ trợ người lao động. Theo đó, người lao động chỉ cần làm đơn theo mẫu, được chủ nhà trọ xác nhận đang thuê trọ tại đó.

Ngoài ra, theo Bộ Lao động Thương binh xã hội, hiện nay đã giải ngân được khoảng hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho hơn 10.000 lao động ở các địa phương. Con số này đang còn nhỏ so với yêu cầu là 6.600 tỷ đồng cho gần 4 triệu lao động, do đây là thời gian đầu thực hiện. Do đó, Bộ Lao động Thương binh xã hội vừa đôn đốc các địa phương một số tỉnh để trong tháng 6 tới cơ bản lập được hết danh sách.