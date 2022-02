Golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc vô địch Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing

Với thành tích 76 gậy, golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc xuất sắc vượt qua gần 800 golfer để lên ngôi vô địch tại giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing do Hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp FLC Biscom tổ chức.

Chủ nhân của giải Best Gross nhận gói giải thưởng đến từ các nhà tài trợ: Bamboo Airways, FLC Biscom, Dezi, vàng FJC…

“Tôi rất vui khi trở thành nhà vô định Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing. Kết quả này như một món quà may mắn đầu năm, để tôi tiếp tục chinh phục các sân golf thách thức của FLC, đặc biệt là sân golf FLC Golf Links Quy Nhon. Hy vọng trong tương lai tôi và những người yêu golf sẽ được tham gia nhiều giải đấu do Bamboo Airways, FLC Biscom tổ chức”, anh Hà Ngọc Hoàng Lộc chia sẻ.

Best Gross giải Bamboo Airways Golf Tournament 2022- Spring Swing thuộc về golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc

Được biết, golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc hiện đang là Tổng Thư ký Hội Golf thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên Unicon Cup miền Bắc. Anh tham gia golf sau một lần tình cờ thử chơi và chỉ sau một thời gian ngắn trở thành single handicap.



Trong hơn 10 năm gắn bó với golf, golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc đã tham gia nhiều giải đấu quy mô lớn trong và ngoài nước, đạt nhiều thành tích nổi bật có thể kể đến: tham dự giải golf International Paris 2010, Asian Final 2018, 2 lần vô địch Mercedes Trophy Vietnam Final 2018 và 2020, vô địch giải golf Hội golf thành phố Đà Nẵng 2019, vô địch Risemount Golf Championship 2020 và nhiều thành tích đáng nể khác.

Ông Đỗ Việt Hùng - Tổng Giám đốc FLC Biscom trao giải Best Gross cho golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc

Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Spring Swing đã khép lại sau 4 ngày thi đấu từ 24/02 – 27/02/2022 tại sân golf hướng biển FLC Golf Links Quy Nhon. Ngoài Best Gross, Ban tổ chức giải đã tiến hành trao giải sau mỗi buổi thi đấu cho các golfer xuất sắc. Với tổng cơ cấu giải lên đến 56 chiếc cup và các phần quà giá trị như: vé máy bay Bamboo Airways, voucher chơi golf, vàng FJC,… Đặc biệt, trong buổi trao giải tối ngày 26/02, Ban tổ chức đã trao giải bảng Super Star dành riêng cho các golfer nghệ sĩ tham dự.



Ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc Bamboo Airways trao giải cho các nghệ sĩ tham gia thi đấu

Cũng trong khuôn khổ buổi trao giải 26/02, Dạ tiệc Bamboo Airways và những người bạn đã mang đến cho các golfer bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao với sự tham dự của dàn Celebs, KOLs nổi tiếng hiện nay. Các golfer tham dự buổi Trao giải và Dạ tiệc được thưởng thức những ca khúc hot hit của ca sỹ Bằng Kiều, ca sỹ Văn Mai Hương và màn trình diễn khuấy động khán phòng từ DJ Tuan Kruise.



Ca sỹ Văn Mai Hương biểu diễn tại Dạ tiệc Bamboo Airways và những người bạn

“Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn golf cũng như du lịch golf tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức chuỗi giải golf quy mô, chuyên nghiệp mang thương hiệu Bamboo Airways tại hệ thống sân golf FLC trải dài khắp cả nước như: Hạ Long, Sầm Sơn, Quảng Bình, Quy Nhơn… và sắp tới sẽ là các sân golf tại Phú Thọ, Gia Lai đang được Tập đoàn FLC triển khai” - ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết.



Golfer thi đấu trên sân FLC Golf Links Quy Nhon

Thời gian qua, Hãng hàng không Bamboo Airways và FLC Biscom đã tổ chức thành công nhiều giải golf quy mô lớn như: Bamboo Airways Golf Tournament 2022 – Ngược gió vươn cao, Bamboo Airways Golf Tournament 2021 - Flight to the Top, Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020, Bamboo Airways Summer 2020, Bamboo Airways Summer 2019…, quy tụ hàng nghìn golfer trong và ngoài nước.