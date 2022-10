Google đánh chiếm thị trường châu Á, tiết lộ mức đầu tư khủng vào Nhật Bản

Theo đó, Google có kế hoạch đầu tư 100 tỷ yên (690 triệu USD) vào Nhật Bản đến năm 2024, CEO Sundar Pichai vừa cho biết, khi công ty tận dụng sự tăng trưởng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô đang dần rõ nét.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tạp chí Nikkei và Đài TV Tokyo tại Tokyo, Pichai cho biết: "Chúng tôi cam kết đầu tư tổng thể 100 tỷ yên bắt đầu từ năm ngoai kéo dài trong vòng 3 năm, cho đến năm 2024".

Công ty cho biết, khoản đầu tư này sẽ được tập trung vào cáp ngầm và phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh việc xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Nhật Bản. Google sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu ở Quận Chiba gần Tokyo và dự kiến trung tâm này bắt đầu hoạt động tại đây vào năm 2023. Đây là trung tâm dữ liệu thứ ba của công ty ở châu Á sau Đài Loan và Singapore.



Công ty cho biết, trung tâm dữ liệu mới này sẽ giúp mọi người "truy cập nhanh hơn, đáng tin cậy hơn vào các công cụ và dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh tế và việc làm, đồng thời kết nối Nhật Bản với phần còn lại của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu". Đáng chú ý, Google đã có các khu vực công nghệ đám mây ở Tokyo và Osaka để cung cấp dịch vụ lưu trữ và cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp địa phương.

Đồng thời, Google cũng hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị định vị như Equinix để cung cấp năng lượng cho các khu vực này cho khách hàng Google Cloud, nhưng giờ đây họ đang xây dựng trung tâm dữ liệu của riêng mình để phục vụ cho tất cả các dịch vụ của riêng mình - bao gồm YouTube, Gmail và tất cả các dịch vụ còn lại.

Ngoài việc tăng sự tiện lợi của các dịch vụ internet cho khách hàng, Pichai cho biết Google hướng tới việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty Nhật Bản thông qua hoạt động kinh doanh điện toán đám mây của mình. Ông nói: "Tôi nghĩ Nhật Bản có nhiều cơ hội dẫn đầu trong chuyển đổi kỹ thuật số".

Pichai nói thêm rằng, ông đã gặp Thủ tướng Fumio Kishida để chia sẻ kế hoạch "Sáng kiến số hóa Nhật Bản" của Google, bao gồm các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình đào tạo kỹ thuật số cho các công ty và cá nhân, và các khoản tài trợ của Google.org cho các nền tảng khác nhau.

Đầu năm nay, Google cũng đã công bố dự án cáp ngầm Topaz kết nối Canada và Nhật Bản.

Thông báo mới này được đưa ra vài ngày sau khi Google công bố khu vực công nghệ đám mây đầu tiên ở Châu Phi. Công ty cũng cho biết họ đang xây dựng các trang web Cloud Interconnect ở Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria) và Nam Phi (Capetown và Johannesburg) để kết nối mạng tại chỗ với cơ sở hạ tầng của Google. Công ty cũng đã công bố các khu vực công nghệ đám mây mới ở Malaysia, Thái Lan và New Zealand vào tháng 8.

Một khi Google mở một trung tâm dữ liệu ở tỉnh Chiba gần Tokyo vào năm tới - trung tâm đầu tiên ở Nhật Bản, nó sẽ cung cấp khả năng truy cập nhanh hơn và ổn định hơn vào các dịch vụ của Google. Ảnh: @AFP.

Trong thu nhập quý 2 năm 2022, Google cho biết bộ phận kinh doanh công nghệ đám mây của họ đã đạt doanh thu 6,3 tỷ đô la với mức tăng trưởng hàng năm là 35%.

Nhận xét mới của Pichai được đưa ra khi công ty cũng đang dần đẩy nhanh tiến độ hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của mình, do các nguy cơ về sự suy giảm kinh tế đang tăng lên. Nhu cầu đối với các dịch vụ của Google đã tăng lên do đại dịch COVID-19, thúc đẩy sự mở rộng của công ty mẹ của Google, Alphabet. Nhưng lợi nhuận của công ty đã giảm trong hai quý liên tiếp, từ tháng 1 đến tháng 6, do lạm phát và các yếu tố khác đè nặng lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vào tháng 7, công ty đã quyết định giảm tốc độ tuyển dụng cho đến cuối năm nay.

"Chúng tôi đang ứng phó với sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô. Là một doanh nghiệp, chúng tôi luôn biết chi tiêu quảng cáo có tương quan với hiệu suất kinh tế vĩ mô và vì vậy chúng tôi phải tính đến điều đó", Pichai nói.

Ông còn khẳng định: "Bước sang năm 2023, chúng tôi sẽ điều chỉnh tốc độ tuyển dụng" so với năm nay. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tuyển dụng những vai trò quan trọng, đặc biệt là sản phẩm và kỹ thuật, cũng như các chức năng quan trọng khác".

Gần đây, Google đã quyết định ngừng cung cấp Stadia, một dịch vụ phân phối trò chơi sử dụng công nghệ đám mây. Họ cũng đã quyết định giảm quy mô bộ phận phát triển tiên tiến của mình, Area 120.

Trong khi đó, công ty đã công bố điện thoại thông minh mới và các sản phẩm khác vào ngày 6/10. Đối với máy tính xách tay Pixelbook của mình, Pichai cho biết: "Chúng tôi đang điều chỉnh kế hoạch của mình về thời điểm chúng tôi sẽ sản xuất chiếc Pixelbook tiếp theo".

Quan trọng hơn, Pichai cho biết Google sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực tập trung như trí tuệ nhân tạo. Ông cũng chỉ ra rằng, châu Á sẽ trở nên quan trọng hơn đối với công ty. Ông nói: "Khi chúng tôi nhìn về phía trước trong thập kỷ tới, chúng tôi nghĩ rằng nhiều sự tăng trưởng sẽ đến từ các thị trường châu Á", ông nói, và trích dẫn sự gia tăng của siêu ứng dụng- vốn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số khác nhau và các nền tảng video ngắn.

Pichai nói: "Với sự tập trung của chúng tôi vào Google Cloud, châu Á sẽ phải trải qua một cuộc chuyển đổi kỹ thuật số lớn trên mọi lĩnh vực. Và chúng tôi nghĩ rằng Google có vai trò trong đó", Pichai nói, "Vì vậy chúng tôi coi đây là một cơ hội phát triển lớn cho Google Cloud; Tôi tự hào Google về khả năng có tầm nhìn dài hạn và quan điểm dài hạn về châu Á rất là lạc quan", ông nói.