Grab ghi âm tự động, khách hàng lo thông tin cá nhân có thể bị "đánh cắp"

Dữ liệu âm thanh ghi âm sẽ được lưu trữ trên ứng dụng Grab trong vòng 5 ngày, cả bạn và đối tác tài xế đều không thể truy cập các tệp ghi âm này. Sau thời gian này, các tệp ghi âm sẽ tự động được xóa nếu không có sự việc liên quan đến an toàn nào được báo cáo.

Trong trường hợp bạn đặt chuyến đi cho người khác, tính năng âm thanh vẫn sẽ được ghi lại trên thiết bị của bạn. Nếu sự việc xảy ra trong chuyến đi bạn đặt cho người khác, Grab sẽ không truy cập, tải xuống hoặc sử dụng tệp ghi âm cho mục đích tìm hiểu sự việc.

Kích hoạt tính năng an toàn AudioProtect bằng cách truy cập ứng dụng Grab > chọn Tài khoản > chọn Cài đặt an toàn > chuyển tính năng an toàn AudioProtect sang chế độ Kích hoạt > bật Kích hoạt AudioProtect để kích hoạt tính năng an toàn AudioProtect cho tất cả các chuyến đi.

Bạn cũng có thể tạm dừng AudioProtect bất cứ lúc nào, ngay cả đang trong chuyến đi. Nhưng bạn hãy lưu ý rằng tính năng ghi âm vẫn đang được bật trên ứng dụng của tài xế.

Nếu không muốn ghi âm bất kỳ chuyến đi nào trong tương lai, bạn có thể ngừng kích hoạt AudioProtect bằng cách chuyển tính năng sang chế độ Tắt trong mục Tài khoản > Cài đặt An toàn trong ứng dụng Grab. Việc tắt tính năng sẽ chỉ có hiệu lực từ chuyến đi kế tiếp.