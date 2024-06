Grand World có gì khiến giới trẻ nhất định phải đến để “tìm sự mới mẻ cho vị giác”?

Nơi tiệc tùng xả láng, chốn hẹn hò thăng hoa

Chọn Grand World làm nơi thổ lộ tình cảm, Nguyễn Đình Trung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bạn gái đã có 3 tháng ở bên nhau. Suốt thời gian này, thói quen được hai bạn trẻ duy trì là cứ cuối tuần lại trở về "nơi tình yêu bắt đầu" để thực hiện hành trình food tour đầy hấp dẫn.

"Em và cô ấy đều là tín đồ ẩm thực mà ở Grand World thì có cả mê cung món ngon mở ra. Quán nào cũng đẹp, món nào cũng hấp dẫn, chưa kể cảnh quan ở đây thì quá tuyệt vời nên là chúng em sẽ còn tới đây thêm nhiều lần nữa", Trung chia sẻ.

Sức hút như nam châm của Grand World là điều không khó lý giải. 42% các căn shop thương mại ở đây được quy hoạch dành cho lĩnh vực ẩm thực, do đó, nơi đây hội tụ đầy đủ món ngon các vùng miền cũng như thế giới. Là những người trẻ mong muốn được khám phá những điều mới lạ, mỗi tuần, Trung và bạn gái lại lựa chọn cho mình một thực đơn với phong cách khác nhau.

"Tuần này bọn em vào Nét Huế, tuần sau bánh tráng Hoàng Bèo, rồi Cơm gà Hội An, Cơm tấm Bà Chìa, nói chung, mĩ vị nhân gian từ Bắc tới Nam đều có thể tìm thấy ở đây", Trung nói.

Thế giới đồ ăn vặt vạn món ngon trong lòng Grand World khiến giới trẻ mê mẩn.

Hành trình food tour của cặp đôi cũng không khi nào bỏ qua những hàng ăn vặt hay các quán cà phê, với những cái tên nổi tiếng nhất, từ Katinat, Cafe Măng Đen, Trung Nguyên Legend, chè Chang Hi, Kem Tràng Tiền, Mixue, Trà sữa Nọng tới Kem dừa Bến Tre Chicacu... Các điểm đến này đều được thiết kế trẻ trung, hiện đại, nhiều cửa hàng sở hữu tầm view đắt giá. Do đó, ngoài việc tìm kiếm sự mới mẻ của vị giác, đôi bạn trẻ cũng được mang về nhiều tấm hình selfie "đẹp từng centimet" và đầy ắp kỷ niệm bên nhau.

Các trend ẩm thực “hot rần rần” trên mạng xã hội đều được cập nhật tại Grand World.

Với thế hệ gen Z, tới Grand World là để "bắt trend" các món ngon đang làm mưa, làm gió trên các trang mạng xã hội. Trên thực tế, tinh hoa ẩm thực từ nhiều quốc gia trên thế giới hội tụ về Grand World đang "hot rần rần" với giới trẻ. Đó là món bạch tuộc viên chiên Takoyaki - món ăn vặt biểu tượng của Osaka (Nhật Bản); sườn cay nổi tiếng Thái Lan; bánh gạo nhân phô mai Tokbokki vang danh ở Hàn Quốc; Gà rán Zhengxin đình đám từ Trung Quốc… Các bạn trẻ thích đồ Tây cũng có nhiều lựa chọn với Pizza, spaghetti hay bò nướng đá Roll Story…

Grand World cũng là không gian lý tưởng cho các cuộc tiện tùng, liên hoan dành cho các cơ quan, đơn vị hay nhóm bạn đông người. Nếu yêu thích phong cách truyền thống, các địa chỉ được gợi ý là chuỗi nhà hàng gồm: Bò 888, Lẩu Việt, Ngan Việt hay Bò tơ Quán Mộc, Lẩu Cua đồng, Vua Cá Lăng… Cùng với đó, nơi đây cũng không thiếu những tụ điểm sôi động như Quán Nhậu Tự do, Baratie Beer 881, Gió Beer Club…

"Mỗi khi muốn xóa tan mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng, bọn tôi thường chọn một nơi có thể "quẩy tưng bừng" ở Grand World. Không khí sôi động chẳng khác gì các thiên đường giải trí hàng đầu", anh Xuân Khanh, một thực khách, cho biết.

Nơi "ăn nên, làm ra" cho các thương hiệu

Chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, tới nay, sau gần 6 tháng, các con phố thương mại ở cả 2 phân khu của Grand World là The Venice và K-Town, đều đã nhanh chóng được lấp đầy, với hơn 600 căn shop đã đi vào hoạt động. Trong đó, ngành hàng ẩm thực (gồm nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng ăn nhanh) có tỷ lệ lớn nhất. Khi thói quen mới được hình thành trong giới trẻ, không khí nhộn nhịp được duy trì đang giúp nhiều shop "ăn nên, làm ra".

Ví dụ như Abi House đã là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, trên 80% thực khách là học sinh, sinh viên và mặt hàng bán chạy nhất là trà sữa, trà hoa quả và đồ ăn vặt.

"Cứ thường lệ, từ tối thứ 6 đến tối Chủ nhật, khách xếp hàng nườm nượp, chúng tôi không kịp phục vụ. Đáng mừng là có khá nhiều người đã trở thành khách ruột, thường xuyên trở lại", một nhân viên Abi House nói.

Những góc ẩm thực "cực chill" ở Grand World đang kéo giới trẻ sang phía Đông Hà Nội.

Hay dù là chi nhánh mới mở nhưng Chury - cửa hàng kem tươi, trà sữa, đồ ăn vặt Hàn Quốc tại tại Grand World, cũng tăng trưởng mạnh mẽ về khách hàng và doanh thu so với 2 cơ sở trong nội thành. Anh Thành, quản lý tại đây nhận định: "Cứ với đà này, thế hệ gen Z sẽ dịch chuyển hẳn tọa độ hẹn hò sang Grand World. Điều này hoàn toàn khác so với các thế hệ trước, đã gắn bó với các con phố ăn uống quanh hồ Hoàn Kiếm hay đường Hàn Quốc mạn Hồ Tây".

Thiên đường ẩm thực Grand World ngày càng thêm hấp dẫn với giới trẻ bởi thực đơn tại đây vẫn đang được bổ sung thêm nhiều món mới, đặc biệt là từ khi K-Town chính thức mở cửa, kích hoạt cuộc "đổ bộ" mới của các thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó, nhiều cái tên đang khiến gen Z đứng ngồi không yên như gà rán Bonchon, kem Bingsu Snow Island, cùng sự góp mặt của Cộng Cà Phê, Heaven Coffee, Quán nướng số 18, Big Mama, Nhà Mình…

Tới Grand World tìm kiếm bữa tiệc của vị giác, các bạn trẻ cũng sẽ được khuyến mãi thêm nhiều món ăn tinh thần hấp dẫn, như: show thực cảnh "The Grand Voyage" với các màn trình diễn công nghệ đỉnh cao, show diễn xiếc quốc tế "Journey to the Wonderland", trình diễn pháo hoa mỗi tối hay biểu diễn âm nhạc châu Âu, xiếc đường phố… Cùng với đó là cả một thế giới giải trí mở ra, với hàng loạt trò chơi kích thích mọi giác quan, chắc chắn sẽ khiến giới trẻ thực sự "quên lối về" mỗi lần tới "vũ trụ trải nghiệm" mới phía Đông Hà Nội.