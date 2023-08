Hà Giang đã tiếp nhận hơn 4.600 khẩu súng các loại do người dân giao nộp

Thông tin trên do Công an Hà Giang cung cấp.

Trước đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 212 về mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 25/7/2023 đến ngày 30/11/2023.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng tiếp nhận hơn 11.500 viên đạn các loại; hơn 200 quả lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn; trên 37kg thuốc nổ; 2 công cụ hỗ trợ; gần 500 linh kiện để lắp ráp vũ khí. Đây là kết quả cho những nỗ lực của ngành chức năng trong việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Theo ghi nhận tại xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, tại đây Công an xã đã thành lập tổ công tác và chia thành các nhóm xuống tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, cũng như tổ chức cho nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Lực lượng Công an xã Yên Cường (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) tiếp nhận vũ khí nhân dân mang nộp. Ảnh: P.V

Ông Vương Đình Thắng, thôn Châng, xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, chia sẻ: Khẩu súng của gia đình đã có từ rất lâu, do bố ông để lại. Trước đây súng dùng để săn bắn nhưng sau đó không sử dụng nữa, gia đình cất trong nhà để làm kỷ niệm. Khi được vận động giao nộp lại VK, VLN, CCHT, ông cũng đã tự nguyện giao nộp và ký giấy cam kết không tàng trữ sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Trung tá Nguyễn Trọng Hoàng, Phó Trưởng Công an xã Phương Thiện, cho biết: Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an xã đã vận động được người dân giao nộp 3 khẩu súng kíp, 2 súng cồn tự chế. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tuyên truyền nhằm thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT còn tồn đọng trong nhân dân để phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo số liệu của Công an TP.Hà Giang, riêng từ 15/12/2022 đến tháng 8/2023, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi được 40 khẩu súng tự chế các loại gồm 25 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng, 24 khẩu súng cồn, 14 viên đạn quân dụng, 2 khẩu pháo tự chế, 1,1kg thuốc súng và 1kg đạn chì và catut.

Công an thành phố cũng đã tiến hành tiêu hủy 31 khẩu súng và 1,1kg thuốc súng và 1kg đạn chì và catut. Quá trình tiêu hủy được đảm bảo diễn ra theo đúng phương án đã được phê duyệt, đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ...

Tại huyện Vị Xuyên, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia tuyên truyền. Áp dụng những cách làm hay như: Thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở giúp nhân dân hiểu rõ hơn các chế tài, quy định xử phạt về sử dụng, quản lý VK, VLN, CCHT.

Tính từ 2022 đến nay, huyện Vị Xuyên đã vận động nhân dân giao nộp 153 khẩu súng tự chế các loại; 1 nòng súng kíp; 14 kíp kích điện nhôm; 1 quả lựu đạn; 5,1kg pháo; 3 công cụ hỗ trợ.

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho lực lượng chức năng. Ảnh: M.Q

Mèo Vạc là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa bàn phức tạp, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; hướng đến mục tiêu góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Mèo Vạc đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT.



Theo đại úy Trương Văn Đàm, Trưởng Công an xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, cho biết: "Thực hiện kế hoạch cao điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đến tất cả các thôn để thu hồi số vật liệu nổ và vũ khí còn tồn đọng trong nhân dân để trên địa bàn không còn vũ khí, vật liệu nổ trái phép nữa".