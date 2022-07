Hỗn chiến kinh hoàng bằng dao và súng tự chế ở Lăng Cô, 1 người chết

Ngày 3/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người chết, một số người khác bị thương phải nhập viện.

Công an bảo vệ hiện trường vụ hỗn chiến ở Thừa Thiên - Huế sáng 3/7. Nguồn: NLĐO

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 2/7 tại khu vực Quốc lộ 1 dẫn lên đèo Hải Vân ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Hiện trường vụ hỗn chiến của hai nhóm thanh niên. Nguồn: NLĐO

Thông tin ban đầu từ Tiền Phong, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi tắm suối, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau để nói chuyện tại khu vực Quốc lộ 1 (đoạn đường dẫn lên đèo Hải Vân) thuộc Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đến khoảng 23h ngày 2/7, tại điểm hẹn nêu trên, hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến. Trong đó, một nhóm sử dụng hung khí là dao, mã tấu, nhóm còn lại có súng tự chế rồi lao vào đánh nhau.

Hậu quả, một thanh niên bị đối phương sử dụng súng tự chế bắn trúng ngực trái tử vong, 3 người khác bị thương phải chuyển cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở TP.Đà Nẵng.

Người tử vong tên là Phan Văn K, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Lăng Cô.

Xác minh ban đầu, hai nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến là người cư trú tại các tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 và Lập An, thị trấn Lăng Cô.