Hà Giang: Huy động sức mạnh toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Lực lượng BĐBP tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 277,889 km đường biên mốc giới quốc gia, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Địa bàn biên giới của Hà Giang hiện có 123 thôn, bản giáp biên thuộc 34 xã, thị trấn của các huyện: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

Toàn tỉnh hiện có 856 cá nhân, 107 tập thể tham gia tự quản đường biên, cột mốc; đồng thời duy trì 242 tổ an ninh trật tự, với 1.381 người tham gia.

Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh Hà Giang đã cử 70 lượt cán bộ tham gia giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy kiêm phụ trách an ninh tại các xã, thị trấn biên giới. Đồng thời, tăng cường 161 đảng viên về sinh hoạt tại 141 Chi bộ thôn, bản; có 353 cán bộ, đảng viên thường xuyên giúp đỡ được 1.635 hộ/8.323 khẩu ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Hà Giang tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh Hà Giang đã tổ chức tuần tra được 6.159 lần với 47.299 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân, công an viên tham gia; tổ chức tuần tra liên hợp, song phương 71 lần với 1.580 lượt cán bộ, chiến sỹ của hai bên tham gia.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, đa dạng, phong phú về hình thức như: Phối hợp với BĐBP đi tuần tra, thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh ở các thôn, bản, đến nay, các thôn bản, khu dân cư trên địa bàn BĐBP tỉnh Hà Giang phụ trách đã duy trì hiệu quả các tổ tự quản an ninh, trật tự, tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tham gia hỗ trợ đắc lực BĐBP hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, người dân tại khu vực giáp biên đang chung sức cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Trao đổi với phóng viên, đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang cho biết: Qua gần 20 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", đối với BĐBP Hà Giang chúng tôi có thể khẳng định kết quả lớn nhất đó là: Chỉ thị đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia và có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; phối hợp cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các bộ, chiến sỹ cùng lực lượng Dân quân tự vệ huyện Đồng Văn (Hà Giang) tuần tra bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, nhận thức về chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới của người dân cũng như cả hệ thống chính trị đã nâng lên rõ rệt. Chúng tôi nhận thấy những hộ gia đình có nương giáp biên, họ rất trân trọng, coi mảnh nương của mình như một tài sản vô giá và quyết tâm bảo vệ. Việc đảm bảo an ninh trật tự xóm bản, cấp ủy, chính quyền và người dân luôn xác định phải có môi trường an toàn thì mới thúc đẩy được việc phát triển kinh tế văn hóa, xã hội…

"Người dân biên giới Hà Giang cùng chính quyền các cấp luôn đồng thuận và giúp đỡ lực lượng BĐBP, có thể nói, mỗi một người dân là một cột mốc sống trên biên giới. Hàng năm nhân dân khu vực biên giới đã cung cấp cho chúng tôi hàng trăm nguồn tin, thông qua nguồn tin quần chúng cung cấp BĐBP đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật"- Đại tá Đào Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang, để có được kết quả trên, BĐBP Hà Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt Chỉ thị số 01 bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú.

Hằng năm, các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tiến hành sơ kết thực hiện phong trào để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những mặt đã làm tốt và những tồn tại, hạn chế. Đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 01.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Thủ tướng trong tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới. Đồng thời,nhân rộng các mô hình điểm, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở các xã, thị trấn biên giới.