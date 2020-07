Hà Giang: Mưa lớn gây hư hỏng 64 ngôi nhà, 3 người bị thương do nhà sập

Chiều 5/7, ông Ngô Văn Tăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần (Hà Giang) đã có thông tin nhanh với phóng viên về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn huyện tính đến 16h30 ngày 5/7.

Sạt lở đất đá vùi lấp, gây ách tắc một số tuyến đường giao thông. Ảnh: Toan Nguyen

Ông Tăng cho biết, từ 1h đến 8h sáng 5/7 trên địa bàn huyện Xín Mần xảy ra sấm sét kèm theo mưa lớn (lượng mưa trên 210 mm) đã gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân, đường giao thông và công trình phúc lợi trên địa bàn huyện Xín Mần.

Theo thống kê, mưa to cục bộ kéo dài đã làm 3 người bị thương nhẹ (do nhà sập) tại thôn Nậm Sái xã Nà Chì (gồm_ông Hoàng Văn Đông A - 52 tuổi; Cháu Hoàng Thị Lan- 12 tuổi và cháu Hoàng Văn Duy - 6 tuổi). Các bệnh nhân đã được đưa đên đến Bệnh viện Đa Khoa Nà Chì sơ cứu và điều trị.

Đến nay bệnh nhân Hoàng Văn Đông A đang điều trị tại bệnh viện, 2 bệnh nhân đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Ngoài ra, trận mưa to cục bộ kéo dài cũng đã làm hư hỏng một số công trình phúc lợi và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Theo đó có 8 tuyến đường bị ảnh hưởng do trận mưa lớn kéo dài, 1 cầu treo thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng bị trôi hoàn toàn.



Mưa lớn gây nhiều thiệt hại ở Xín Mần. Ảnh: Toan Nguyen

Cụ thể, tuyến đường tỉnh lộ 178: Đường Xín Mần đi Quang Bình bị sạt lở ta luy dương 26 điểm, với khối lượng trên 2950 m3 đất đá. Hiện nay tuyến đường đang bị tắc xe, ôtô không đi lại được. Tuyến đường Đèo gió đi Quảng Nguyên bị sạt lở ta luy dương 3 điểm, với khối lượng trên 150m3. Hiện nay đường đang bị tắc, xe ôtô không đi lại được.

Đặc biệt, đợt mưa to, kéo dài này đã làm nước suối dâng cao, chảy xiết gây sạt lở ta luy suối ở nhiều hộ gia đình thuộc xã Nà Chì. Mưa lớn gây hư hỏng 64 nhà (trong đó xã Nà Chì 52 nhà; Nấm Dẩn 3 nhà; Khuôn Lùng 8 nhà).

Cũng theo ước tính của ông Ngô Văn Tăng, trận mưa lớn đã gây tổng giá trị thiệt hại trên 5,2 tỉ đồng.

Đến thăm gia đình bị sập nhà hoàn toàn, ông Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần đã hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng và động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.



Lãnh đạo huyện Xín Mần hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: Toan Nguyen

Trước những hậu quả do thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Xín Mần đã chỉ đạo, huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai. Thường trực ban chỉ đạo của huyện, xã, thôn và Công an đang động viên người bị thương và hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông hiện nay đang khắc phục.

Tiếp tục phân công các thành viên BCH huyện xuống các xã, thị trấn thống kê các nhà bị thiệt hại và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên địa bàn. Từ đó tổ chức rà soát những hộ bị thiệt hại và những hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất đá, sụt lún để di chuyển đến nơi đảm bảo an toàn.