Hà Lan: Mạnh tay với chiến dịch du lịch kiểu này nhằm ngăn chặn những du khách "gây phiền toái"

Du khách tham gia tour đi dạo ban đêm tại khu đèn đỏ De Wallen ở Amsterdam, Hà Lan tháng 3/2022. (Video: Netherlands in Motion)

Hà Lan - Amsterdam với chiến dịch "tránh xa" du khách gây phiền toái

Amsterdam là điểm đến ở châu Âu thu hút khá đông khách du lịch ưa thích kỳ nghỉ cuối tuần bùng nổ. Bởi thành phố tuyệt đẹp này có tiếng là dễ dàng tiếp cận với cần sa (cannabis - một loại ma túy làm từ cây gai dầu Cannabis Sativa), tận hưởng cảnh hội hè tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và tìm kiếm sex (tình dục) tại red light district (khu đèn đỏ) "khét tiếng" De Wallen.

Amsterdam đang nỗ lực dành lại hình ảnh thành phố sạch - đẹp - thân thiện cho người dân và những khách du lịch chân chính. (Ảnh: starboardboats)

Được gọi là "discouragement campaign" (chiến dịch ngăn cản) hoặc "stay away" campaign (chiến dịch "tránh xa"), chiến dịch du lịch mới dự kiến bắt đầu từ mùa Xuân tới. Chiến dịch nhằm vào số khách du lịch nước ngoài (trước hết là khách Anh) có những hành vi gây phiền toái như đến chủ yếu để hút cần sa (cannabis), tìm kiểm sex (tình dục) ở red light district (khu đèn đỏ) hoặc la cà quán bar, quán rượu, "quậy" tưng bừng trong các bữa tiệc độc thân, tiệc du thuyền.



Amsterdam còn là điểm đến sở hữu red light district (khu đèn đỏ) đình đám nhất thế giới, bao gồm 3 khu vực: De Wallen, Singelgebied và Ruysdaelkade. Lớn nhất là De Wallen, nơi có khoảng 300 brothel windows (mại dâm qua cửa sổ, nơi các sex workers - gái mại dâm - thuê không gian sau ô cửa kính mờ ảo dưới ánh đèn đỏ, mặc đồ lót sexy ngồi bên trong chờ khách).

Amsterdam được mệnh danh là một "Thiên đường" du lịch mùa Đông, đặc biệt thu hút du khách dịp Giáng sinh và Năm mới. (Ảnh: Winter Festival Amsterdam)

Du khách thích thú trải nghiệm tiệc Salsa Dance tại Amsterdam. (Ảnh: Whatsupwithamsterdam)

"Mục đích của chiến dịch là ngăn chặn những khách du lịch mà chúng tôi không muốn có… Cần phải hành động để ngăn chặn tình trạng gây phiền toái và quá tải. Amsterdam là một thành phố quốc tế, sự nhộn nhịp và sôi động cũng song hành với điều đó.

Nhưng để giữ gìn danh tiếng thành phố đáng sống, chúng ta cần chọn những giới hạn thay vì phát triển thiếu trách nhiệm" - ông Sofyan Mbarki, Phó Thị trưởng vùng nội đô Amsterdam, chia sẻ.

Chiến dịch du lịch mới này được kỳ vọng sẽ thay đổi danh tiếng một điểm đến gắn với rượu, mại dâm và ma túy. Qua đó định hình lại văn hóa Amsterdam, dành lại hình ảnh thành phố sạch - đẹp - thân thiện cho người dân và những khách du lịch chân chính.

Hà Lan - Amsterdam thay đổi hình ảnh, dự kiến di dời "khu đèn đỏ"…

Chiến dịch được đưa ra sau khi Amsterdam đề xuất một loạt biện pháp mới để giải quyết tình trạng khách du lịch gây phiền toái. Các đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước Hội đồng thành phố vào ngày 21/12.

Theo đó sẽ cấm hút cần sa trên các đường phố ở trung tâm thành phố và tại những nơi công cộng trong red light district (khu đèn đỏ); hạn chế các bữa tiệc độc thân và các cuộc la cà tụ tập trong quán rượu gây ầm ĩ; hạn chế cảnh tiệc tùng trên tàu thuyền du ngoạn trên sông...

Red light district (khu đèn đỏ) đình đám nhất thế giới De Wallen thường thu hút khá đông du khách theo các tour đi bộ dạo quanh ban đêm. (Ảnh: AP)

Amsterdam dự kiến di dời khoảng 100 brothel windows (ảnh) tại khu đèn đỏ De Wallen ra khỏi trung tâm thành phố. (Ảnh: Getty)

Các quán bar và câu lạc bộ sẽ có giờ mở cửa hạn chế hơn, phải đóng cửa trước 2 giờ sáng. Tương tự như vậy, red light district (khu đèn đỏ) với các brothel windows cũng có thời gian mở cửa nghiêm ngặt hơn.

Hội đồng thành phố Amsterdam (Hà Lan) đã có kế hoạch về một erotic centre (trung tâm red light district - khu đèn đỏ) mới ở vùng ngoại ô, với dự kiến sẽ di dời khoảng 100 brothel windows ra khỏi khu trung tâm thành phố.

Hà Lan - Amsterdam sẽ hạn chế các du khách la cà tụ tập trong quán rượu gây ầm ĩ. (Ảnh: Amsterdam VIPs)

Amsterdam cũng hạn chế du khách tiệc tùng trên tàu thuyền du ngoạn trên sông. (Ảnh: Dutch News)

Với mục tiêu làm trong sạch danh tiếng của Amsterdam, chính quyền thành phố muốn hướng sự chú ý hơn của khách du lịch vào các viên ngọc quý văn hóa nổi bật như các tòa nhà lịch sử, những dòng kênh thơ mộng…

Amsterdam gần đây cũng đã cam kết giới hạn số lượng khách du lịch ở mức 20 triệu người mỗi năm. Từ đầu năm 2022 tới nay, thành phố đã đón 18 triệu khách du lịch với dự kiến dòng khách đến sẽ gia tăng dịp Giáng sinh.