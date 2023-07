Sáng 3/7, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022 - 2025 tổ chức họp, thảo luận, xét và bỏ phiếu đề nghị công nhận 12 xã của 6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.



12 xã gồm: xã Đinh Xá (thành phố Phủ Lý); An Ninh, Tiêu Động (huyện Bình Lục); Chuyên Ngoại, Trác Văn (Thị xã Duy Tiên); Thanh Hương, Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm); Trần Hưng Đạo, Chính Lý (huyện Lý Nhân); Tượng Lĩnh, Ngọc Sơn, Hoàng Tây (huyện Kim Bảng) đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 18/2022/QĐ -TTg ngày 2/8/2022 của Chính Phủ.

Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Ảnh: Lãng Hồng.

Qua thẩm định, Hội đồng đánh giá, đến hết năm 2022, 12 xã nêu trên đều đạt các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định số 43/2022/ QĐ- UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM và Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025.

Riêng chỉ tiêu về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm, tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững của xã Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm) vẫn đang được hoàn thiện, do hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn xã này hiện đang được triển khai lắp đặt.

Bên cạnh đó, 12 xã được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 hiện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của các xã đều đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.

Tại buổi thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu với tỷ lệ 100% nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam công nhận 12 xã nêu trên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Nhờ xây dựng NTM mà đường làng, xóm ngõ ở xã Tiêu Động (huyện Bình Lục) được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đạt được trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Hội đồng thẩm định tiếp tục quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện việc duy trì nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM để tiến tới xây dựng xã, huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đối với các huyện, thị xã và thành phố, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí để xây dựng kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn.

"Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan trên các tuyến đường, khu dân cư, làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Đồng thời, cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho nhân dân; nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các địa phương, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả... để tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, thông minh gắn với định hướng xây dựng đô thị theo quy hoạch, mục tiêu đã đặt ra giai đoạn 2021 - 2025; từng bước đưa công nghệ số, chuyển đổi số vào xây dựng NTM…", ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị.