Hà Nội: Barie chặn "đứng" xe máy lên vỉa hè, người đi bộ an toàn

Chính từ hiệu quả của việc lắp đặt barie trên vỉa hè để ngăn người đi xe máy tạo ra không gian an toàn, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi bộ trên vỉa hè, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã nhận được nhiều đề xuất tiếp tục tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các barie trên vỉa hè. Sau đó, trên một số tuyến phố đã đồng loạt triển khai, đến nay đã cho thấy hiệu quả.

Barie trên vỉa hè đường Tố Hữu ngăn chặn xe máy đi lên vỉa hè và ngăn xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Trước đây, tình trạng người dân đi xe máy tràn lên vỉa hè như "nước vỡ bờ" thường xuyên xảy ra trên các tuyến phố đỉnh điểm là vào các khung giờ cao điểm, xe máy chen lấn lạng lách đi hoãn loạn trên vỉa hè.

Đặc biệt, là khu vực các bến xe việc người bán hàng rong, những chiếc xe ban bánh mỳ, ngô khoai lưu động, xe ôm thường xuyến leo lên vỉa hè chiếm đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, kể từ khi Sở GTVT cho phép lắp đặt barie kiên cố thì tình trạng này đã giảm bớt.

Những chiếc barie đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến nay, vỉa hè trên các tuyến phố như: Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Giải Phóng, Nguyễn Thái Học, đường Tố Hữu,... khu vực bến xe Nước Ngầm đã được Sở GTVT Hà Nội lắp đặt hệ thống barie kiên cố vẫn được duy trì, tạo ra được không gian cho người đi bộ an toàn hơn.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, rất nhiều xe ôm, xe bán hàng rong đã phải đứng ở lòng đường vì không thể đi lên được vỉa hè, còn người đi bộ thì thư thái, ung dung đi bộ trên vỉa hè mà không phải lo lắng đến những nguy hiểm mất an toàn giao thông.

Việc lắp đặt barie tại khu vực bến xe Nước Ngầm được triển khai theo văn bản số 1846/SGTVT của Sở GTVT Hà Nội để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh mội trường, an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè, dựa trên những đánh giá xem xét, lấy ý kiến của UBND phường Hoàng Liệt đồng ý, Đội thanh tra giao thông Hoàng Mai, các bên liên quan và người dân. Đến nay, vỉa hè các đoạn đường xung quanh bến xe Nước Ngầm vẫn phát huy đúng hiệu quả đảm bảo an toàn cho người đi bộ.



Barie trên vỉa hè khu vực bến xe Nước Ngầm chặn "đứng" tình trạng xe máy, xe ôm, xe bán hàng rong đi lên vỉa hè tạo ra không gian cho người đi bộ.

Điểm đón xe buýt ở khu vực bến xe Nước Ngầm được lắp đặt barie thuận tiện cho người đi bộ đón xe buýt.

Nhiều năm nay thường xuyên phải đi bộ qua đoạn vỉa hè bên ngoài bến xe Nước Ngầm để đi làm, anh Đan Phương bày tỏ: "Trước đây khi chưa có các barie ngăn xe máy leo lên, tôi đi bộ trên vỉa hè mà như đi dưới lòng đường. Đặc biệt là vào giờ cao điểm đi làm và đi làm về có rất nhiều xe máy, xe ôm, xe bán hàng rong leo lên, dừng đỗ đón trả khách khiến những người đi bộ như chị gặp rất nhiều khó khăn. Sợ nhất là tình trạng xe máy đi ngược chiều trên vỉa hẻ rất nguy hiểm cho người đi bộ và những người xung quanh".

"Hiện nay, cánh xe ôm dù rất muốn cũng không thể đón trả khách trên vỉa hè như trước đây. Nhờ những chiếc barie, ngay trong giờ cao điểm, người đi bộ cũng có thể thong thả đi trên vỉa hè. Tôi hy vọng, Hà Nội duy trì việc lắp đặt barie để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, nếu có bất cập thì điều chỉnh làm sao cho phù hợp", anh Phương chia sẻ.

Đường Ngọc Hồi đoạn giao với vành đai 3 trước cửa bến xe Nước Ngầm được lắp barie trên vỉa hè, người dân thoải mái đi bộ.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có quy định rõ: Người điều khiển xe đi trên hè phố sẽ bị phạt từ 300.000- 400.000 đồng, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.



