Hà Nội: Cần tạo sóng truyền thông trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn Thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự hội nghị.



Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố tăng mạnh. Riêng trong tuần cuối cùng của tháng 9/2023, Thành phố tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9/2023.

Cộng dồn trong 9 tháng năm 2023, Hà Nội ghi nhận 15.354 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, có 3 ca tử vong. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân như: Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thanh Trì, Thạch Thất, Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Oai… Ngoài ra, tổng số ổ dịch tính từ đầu năm 2023 đến nay là 1.029. Hiện còn 289 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận, huyện, thị xã, trong đó, một số ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, các chuyên gia y tế đã phân tích, điều kiện thời tiết, mật độ dân số đông, giao thương đi lại nhiều… là những lý do khách quan khiến gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Dù vậy, không vì lý do đó mà không quyết liệt trong công tác phòng, chống để giảm thiểu dịch bệnh một cách tốt nhất, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dân.

Qua thực tế kiểm tra tại nhiều địa bàn, đồng chí Vũ Thu Hà phân tích, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống sốt xuất huyết của Thành phố đã có từ rất sớm và tương đối đầy đủ nhưng tại một số địa phương triển khai chưa triệt để, hiệu quả dẫn đến gia tăng số ca mắc và ổ dịch diễn biến kéo dài. Ngược lại, nhiều địa phương khi phát hiện ca bệnh đã kiểm soát tốt, nhờ đó, giảm số ca mắc và khống chế được dịch bệnh…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương triển khai Kế hoạch đợt cao điểm về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, trong giai đoạn này cần phải huy động toàn bộ nguồn lực để tạo sóng truyền thông về công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Để tạo được sóng truyền thông thì phải đồng thời có nhiều nội dung thông tin đưa ra ở cùng một thời điểm tại nhiều địa điểm với nhiều kênh truyền thông và hình thức truyền thông đa dạng, phù hợp với các đối tượng cần tác động. Riêng các cơ quan báo chí Thành phố cần tăng cường thời lượng, đa dạng hình thức, mở chuyên mục, đặt banner… để công tác truyền thông về dịch bệnh sốt xuất huyết được triển khai mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook, hay qua tin nhắn SMS…



Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó, nhấn mạnh điều quan trọng là tích cực vận động mỗi người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy và muỗi trên tinh thần “phòng hơn chống” nhằm giảm nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Chúng ta không thể làm thay cho người dân được mà phải làm cho người dân hiểu, nhận biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Còn cơ quan chuyên môn, các lực lượng khác tại địa phương thì cần hướng dẫn, giám sát và kiểm tra”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Thu Hà cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đợt cao điểm về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, ngay sau hội nghị này, 30 quận, huyện, thị xã cần xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết một cách chi tiết, trong đó yêu cầu nội dung truyền thông phải tới được từng người dân. Đơn cử như có thể chia theo nhóm Zalo từ 30-50 hộ dân/nhóm và phân công người phụ trách. Khi đi kiểm tra, nếu phát hiện hộ dân nào vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh hoặc khi phát hiện ca bệnh sẽ đưa lên nhóm để mọi người cùng biết… Việc truyền thông phải trực tiếp, sâu sát, dễ hiểu, hiệu quả và khẩn trương. Các địa phương tùy theo tình hình địa bàn, dân cư để lựa chọn sao cho phù hợp.



Toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống sốt xuất huyết rất đầy đủ. Các quận, huyện, thị xã cần rà soát lại xem việc triển khai đến đâu và cần phải làm thế nào để đem lại hiệu quả. Đồng chí Vũ Thu Hà giao Sở Y tế Hà Nội phụ trách về vấn đề chuyên môn; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm đầu mối theo dõi, kiểm soát và đánh giá nội dung thực hiện đợt cao điểm truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết đối với các địa phương. Cuối tháng 10/2023, Thành phố sẽ tổ chức giao ban để đánh giá các nội dung mà các quận, huyện, thị xã đã triển khai trong đợt cao điểm này.

Lãnh đạo Thành phố mong rằng, hiệu quả cuối cùng trong việc thực hiện đợt cao điểm này là số ca bệnh giảm, số ổ dịch giảm và tiến tới kiểm soát được dịch sốt xuất huyết.