Sở GDĐT đã đề xuất, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang có những chuyển biến tích cực, số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Được sự đồng ý của UBND TP, từ ngày 6/4, Sở GDĐT đã phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức cho học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn trở lại trường học. Như vậy tính đến nay, 100% học sinh phổ thông và các học viên của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đã đi học trực tiếp với tỉ lệ học sinh đi học đạt 93,7%.

Trẻ mầm non đến trường từ 13/4. Ảnh: NTCC

Để chuẩn bị cho cấp học mầm non trở lại trường, Sở GDĐT đã chỉ đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non, kết quả đã có hơn 80% cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường.

Vì vậy, Sở GDĐT đề xuất phương án cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 13/4 (thứ Tư). Các đơn vị tổ chức học trực tiếp các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của các trường, cơ sở giáo dục.

Sở GDĐT nhấn mạnh một số nguyên tắc thực hiện, đó là việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Các trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho trẻ mầm non và học viên đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã/phường/thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo TP về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.