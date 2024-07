Hà Nội có nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên, nhiều địa phương bổ nhiệm nhân sự mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 17/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VGP

Theo Quyết định số 1379 ngày 16/7/2024, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Bí thư, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương; điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 59 tuổi; thạc sĩ, cử nhân Luật; quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.



Bà Hoài từng kinh qua nhiều chức vụ như: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phạm Tất Thắng điều hành Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị giao cho ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Dân vận Trung ương theo quy định.

Ông Phạm Tất Thắng 54 tuổi, quê Hải Dương. Ông có trình độ Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước đó, ông từng công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Thường trực rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội); Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bộ Công an có thêm 2 Thứ trưởng

Tuần qua, Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Phạm Thế Tùng, 52 tuổi, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông từng là cán bộ Phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng; Trưởng phòng PC15 đến Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (sau khi tách tỉnh); Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, 51 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông từng kinh qua các chức vụ như Phó Chánh văn phòng CSĐT, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Hương Giang làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh



Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa phân công bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy - đảm nhiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh được phân công điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7 đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lý Văn Hải giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã hiệp thương cử ông Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các chức danh khác trong Ban Thường trực khóa XVI gồm 6 người, trong đó có 3 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai là ông Dương Đức Toàn, ông Nguyễn Ngọc Linh và bà Mã Én Hằng.

Khánh Hoà điều động, phân công cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố, trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định điều động ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đến nhận công tác, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, thời gian 5 năm, từ ngày 15/7.

Điều động ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, đến giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Đồng thời, tiếp nhận, điều động bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến nhận công tác, giữ chức Phó Giám đốc Sở KH-ĐT.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Đ.X

Hai nhân sự mới HĐND TP.HCM

Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Phạm Thị Thanh Hương giữ chức Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Nga giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.