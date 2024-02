Hà Nội công khai danh sách 2.672 cơ sở mầm non được cấp phép: Nhiều nhất ở quận Hoàng Mai

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, đến nay có 2.672 cơ sở Giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn Thành phố đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các cơ sở này đủ điều kiện hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, nuôi dạy trẻ kể từ tháng 1/2024. Trong đó, quận Hoàng Mai chiếm số lượng cơ sở giáo dục mầm non độc lập nhiều nhất (366 cơ sở); tiếp theo là các đơn vị như: quận Hà Đông (277 cơ sở); quận Nam Từ Liêm (261 cơ sở); quận Bắc Từ Liêm (242 cơ sở), quận Thanh Xuân (132 cơ sở)…

Danh sách này giúp phụ huynh tham khảo để quyết định lựa chọn trường cho con theo học.

Tại Hà Nội, số lượng học sinh đông, tăng nhanh, hệ thống trường công lập chưa thể đáp ứng nhu cầu của phụ huynh nên sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non độc lập có vai trò quan trọng, giảm áp lực cho các trường công lập.

Sở GDĐT yêu cầu 30 quận, huyện, thị xã tiếp tục công khai thông tin danh sách cụ thể từng cơ sở Giáo dục mầm non độc lập tại Website của UBND các quận, huyện, thị xã; các phòng GDĐT và UBND các xã, phường, thị trấn nhằm giúp cha mẹ trẻ, nhân dân trên địa bàn biết được thông tin để lựa chọn cơ sở gửi con em mình.

Trước đây, đã từng có đơn vị cơ sở Giáo dục mầm non độc lập tuyển sinh và hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra, phụ huynh mới ngã ngửa vì gửi con vào cơ sở không đảm bảo.

Do đó, cơ quan quản lý khuyến cáo, phụ huynh trước khi gửi trẻ vào các cơ sở Giáo dục mầm non tư thục, cần tìm hiểu kỹ càng về các điều kiện nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.