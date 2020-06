Hà Nội đứng đầu về quản lý an toàn thực phẩm

Tin từ Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, cho biết, theo số liệu kết quả xếp hạng các địa phương về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm sản năm 2019 công bố cuối tháng 3/2020, Hà Nội là địa phương đứng đầu bảng về quản lý an toàn thực phẩm.

Việc đánh giá các địa phương dựa trên bộ tiêu chí gồm: chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Năm 2018, Hà Nội xếp thứ 10 với 83/100 điểm; năm 2019 tăng lên với 91,5 điểm. Nằm trong nhóm triển khai tốt có 16 địa phương, còn lại thuộc về nhóm triển khai đạt yêu cầu.

Công tác phát triển các chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố được đánh giá là một nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, đã xây dựng và phát triển được 766 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (tăng 227 chuỗi, tăng 41,8% so với năm 2018) trong đó có 259 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Riêng Hà Nội duy trì và phát triển 138 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trong đó 55 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 83 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

Để củng cố niềm tin cho người tiêu dùng, thành phố đã phối hợp với đơn vị cung cấp xây dựng giải pháp, triển khai phần mềm sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả”. Hoàn thành “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thuỷ sản thực phẩm thành phố Hà Nội” với địa chỉ tên miền check.gov.vn. Đến nay, đã cấp mã tài khoản quản trị cho 2.718 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản, thủy sản an toàn. Đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 867 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia www.check.gov.vn với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 7.228 mã sản phẩm trong đó có hơn 1.026 mã sản phẩm có nguồn gốc của 34 tỉnh, thành phố.

Hoạt động lấy mẫu, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm được tập trung, phát huy hiệu quả của hệ thống xe chuyên dụng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Các đơn vị của ngành: nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế và công thương đã tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo lĩnh vực được phân công theo quy định.

Tổ chức giám sát, kiểm tra, hậu kiểm chấp hành các nội dung ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm định kỳ và đột xuất, kiên quyết không để thực phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng các tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.