Hà Nội giảm ùn tắc giao thông, còn 26 điểm ùn tắc

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, năm 2024, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 33 điểm ùn tắc giao thông, gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh mới.



Hà Nội còn 26 điểm ùn tắc giao thông. Ảnh: Như Hoàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan xử lý được 7 điểm "đen" ùn tắc giao thông, bao gồm: Khu vực đường Nguyễn Trãi cạnh hầm chui Thanh Xuân, hướng đi Nguyễn Xiển; nút giao Sa Đôi - đường 70; đường Nguyễn Xiển, đoạn từ Nguyễn Trãi - Phạm Tu (đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An); nút giao Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng; nút giao Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Trần Vỹ; đầu cầu Mai Dịch, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng; nút giao Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy (cầu vượt Mai Dịch).

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát những vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn 30/30 quận, huyện, thị xã, với tổng số 235 điểm. Hiện các cơ quan chức năng đang tổng hợp, phân loại kết quả rà soát để xây dựng phương án khắc phục.