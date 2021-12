Hà Nội: Hơn 4.000 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị, theo dõi sát biến chủng Omicron

Hà Nội có 4.200 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị

Tối 2/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 509 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 233 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong năm 2021 là 11.575 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 4.672 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 6.903 ca.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng. Ảnh Bộ Y tế

Tính đến hết ngày 1/12, toàn thành phố đã giám sát được 22.360 người về từ các tỉnh, thành phố có dịch trong cả nước, trong đó đi bằng máy bay có 11.450 người, tàu hỏa 4.320 người, ô tô, xe khách là 4.285 người và phương tiện cá nhân là 2.305 người. Qua giám sát, phát hiện 293 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo ước tính, Hà Nội hiện cũng có hơn 80 điểm đang còn phong tỏa.



Cùng với đó, theo số liệu từ Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến chiều 2/12, Hà Nội còn 4.203 ca Covid-19 đang theo dõi và điều trị. Các F0 được điều trị tại 12 bệnh viện của Hà Nội; 2 bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; 4 cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 và 6 trạm y tế lưu động tại Hoài Đức, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Thanh Trì, Long Biên.

Khu chốt kiểm soát tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 2/11. Ảnh: Gia Khiêm

Trong số các ca bệnh đang điều trị có 741 ca ở mức độ trung bình, 30 ca phải thở oxy, bao gồm 29 ca thở oxy qua Mask, gọng kính và một ca thở máy.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, toàn thành phố đã tiêm được tổng số 12.135.60 mũi tiêm cho người trên 18 tuổi bao gồm cả các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành.

Kết quả tiêm cho người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 là 87,72% (1.863.417 mũi tiêm/2.124.223 người); tỷ lệ tiêm mũi 2 là 82,23% (1.746.772 mũi tiêm/ 2.124.223 người).

Kết quả tiêm cho trẻ 15-17 tuổi tại 30 quận, huyện, thị xã, đã thực hiện được 284.233 mũi tiêm/307.799 trẻ (đạt 92,34 %). Kết quả tiêm cho trẻ 12-14 tuổi, đã tiêm được 163.318 mũi tiêm/394.045 trẻ (đạt 41,44 %).

Sở Y tế Hà Nội theo dõi sát biến chủng Omicron

Trước diễn biến dịch Covid-19 diễn biến còn phức tạp, thành phố Hà Nội dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa và di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao.

Người dân khu ổ dịch bị kiểm soát chặt tại Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Do đó, thành phố cần triển khai ngay những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo dõi tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra trên thế giới, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nhằm tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn và đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân Thủ đô.

Bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron, Sở Y tế Hà Nội được thành phố giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và hướng dẫn của Bộ Y tế, khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Cùng với đó, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; tăng cường lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.

Trên cơ sở phương án cách ly, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 (đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế), Sở Y tế hướng dẫn danh mục các loại thuốc, phương pháp điều trị và xử lý các tình huống khi điều trị tại nhà; xây dựng quy trình, phổ biến rộng rãi đến toàn bộ người dân để sẵn sàng chuẩn bị trong mọi tình huống, hoàn thành trước ngày 5/12.



Sở Y tế cũng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm quản lý việc thu dung, điều trị F0 tại các cơ sở thu dung, cơ sở y tế và tại nhà, hoàn thành trước ngày 4/12, để triển khai trên toàn địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội khẩn trương triển khai ngay các cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo mô hình trạm y tế lưu động, đảm bảo mỗi phường, xã, thị trấn có bình quân ít nhất 150 giường bệnh.