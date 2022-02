Hà Nội lo thiếu giáo viên mầm non sau đại dịch Covid-19: Cả trường hơn 40 người xin nghỉ việc (bài 1)

LTS: Thời gian qua nhiều trường mầm non tư thục tại địa bàn Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung rơi vào cảnh khó khăn khi phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Không ít cơ sở mầm non buộc phải giải thể, có cơ sở mầm non chật vật vay mượn trả chi phí thuê mặt bằng. Giáo viên rơi vào cảnh "sống dở chết dở" vì thất nghiệp, kiếm sống bằng nghề khác.



Mới đây, Bộ GDĐT thông tin, 62/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Riêng Hà Nội đã lên kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Trước tình hình trên, nhiều chủ cơ sở mầm non tư thục tại Hà Nội bày tỏ lo ngại thiếu giáo viên sau đại dịch Covid-19. Vậy làm sao để giữ chân được giáo viên mầm non khi ngày quay lại trường của trẻ đang đến gần? Loạt bài của PV Dân Việt sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này...