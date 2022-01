TP.HCM hướng dẫn cụ thể khi đón trẻ mầm non đến trường

Hướng dẫn tổ chức thực hiện

Để đảm bảo an toàn và từng bước thích ứng linh hoạt, xử lý, kiểm soát tốt các tình huống có thể xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non, việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM theo các giai đoạn cụ thể như sau:

1. Giai đoạn từ ngày 7/2 đến ngày 13/2:

- Từ ngày 7/2: Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường học tập trực tiếp.

- Từ ngày 10/2 đến ngày 13/2: Tổ chức họp cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

2. Giai đoạn từ ngày 14/2 đến ngày 25/2 cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi đến 6 tuổi đến trường.