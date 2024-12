Hà Nội mới đáp ứng 0,5% diện tích giao thông tĩnh, dự án có 3 hầm đỗ xe được săn lùng

Những con số giật mình

Thông tin mới nhất cho thấy, hiện nay thành phố thiếu rất nhiều bãi đỗ xe. Theo quy hoạch, thành phố có 1.690 bãi đỗ xe, nhưng hiện mới đầu tư xây dựng được 72 bãi đỗ xe hoạt động. Trong khi đó, theo quy hoạch, diện tích giao thông tĩnh phải đáp ứng được 30% nhưng thực tế thành phố mới đáp ứng được 0,5%.

Thực trạng khan hiếm bãi đỗ xe và hầm đỗ xe đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực đông dân cư, hiện hữu nhiều tòa cao tầng. Quá tải dân cư, hạ tầng không theo kịp nhu cầu khiến người có xe phải giao phó tài sản vào các bãi đỗ xe tạm bợ bất chấp mức giá khác biệt, thậm chí đỗ tràn trên vỉa hè.

Đơn cử, tại phường đông dân nhất Hà Nội là Hoàng Liệt, với dân số tương đương 1 huyện, thực trạng thiếu chỗ để xe vô cùng nhức nhối. Một thống kê trên báo chí cho thấy, phường Hoàng Liệt có gần 100 tòa chung cư, nhưng chỉ 9 tòa có tầng hầm, việc đỗ xe tự phát gần như không thể tránh khỏi. Một cư dân tại cụm chung cư HH Linh Đàm cho biết thêm, khu đô thị với 12 tòa nhà nhưng không có hầm để xe ô tô, chỉ có duy nhất 1 tầng hầm để xe máy.

Nhiều chung cư Hà Nội thiếu hụt chỗ đỗ xe (Ảnh: Internet)

Chị Nguyễn Minh Trang, một cư dân tại bán đảo Linh Đàm cho biết, từ khi mua xe, gia đình chị đã phải gửi xe vào bãi không mái che. "Mưa hay nắng, thậm chí bão bùng, xe cộ cứ phơi ra như thế. Tài sản cũng sợ nhanh hỏng hóc, nhưng cũng chẳng có cách nào" – chị Trang nói.

Một cư dân khác ở Hà Đông lại chia sẻ, tòa chung cư anh sống có tầng hầm, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu đỗ xe ô tô. Khu vực vỉa hè quanh tòa nhà bất đắc dĩ bị biến thành bãi đậu ô tô với mức giá 1,3 triệu đồng/tháng của những cư dân không tranh được suất đỗ trong hầm.

Lý giải về việc tại sao nhiều tòa nhà thiếu hầm đỗ xe quy mô, không đủ đáp ứng nhu cầu của cư dân, nhiều chuyên gia cho rằng, khó khăn chủ yếu là đầu tư xây dựng hầm ngầm cần chi phí lớn, trong khi khai thác thu tiền chỉ là số lẻ. Vì thế, nhiều chủ đầu tư phải cực kỳ cân nhắc khi thiết kế xây dựng.

Dự án hiếm sở hữu 3 hầm đỗ xe thông minh

Trong bức tranh khan hiếm chỗ đậu xe, số ít dự án cung cấp tiện ích này một cách quy mô, hiện đại càng trở nên nổi bật và được người có nhu cầu ở thực tìm đến.

Tại khu vực phường Hoàng Liệt, cả cộng đồng cư dân hiện hữu và những khách hàng mới đang dồn chú ý vào dự án Hanoi Melody Residences. Đây là dự án căn hộ cao cấp đang triển khai, được đánh giá mang đến tiện ích hiện đại và đồng bộ nhất trên khu vực. 20 tiện ích nội khu sẽ phục vụ cư dân tương lai, trong đó điểm nhấn chính là 3 tầng hầm đỗ xe thông minh.

Dự án Hanoi Melody Residences với 3 hầm đỗ xe thông minh

Hầm đỗ xe thông minh và đủ lớn là một trong những lý do mấu chốt chinh phục người mua tại Hanoi Melody Residences, theo khảo sát nhanh với khách hàng. Anh Minh Khang, chủ nhân một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án cũng cho biết: "Lần đầu mua nhà nhưng ai cũng khuyên phải chọn nơi có hầm xe rộng, có chỗ đỗ ô tô. Tôi cũng tìm hiểu một vài dự án khác và đến Hanoi Melody Residences thì ưng ngay vì có 3 tầng hầm để xe".

Các tầng hầm đỗ xe tại Hanoi Melody Residences còn được ứng dụng công nghệ di chuyển pallet, tạo kết nối vượt trội giữa các tòa nhà. Chủ đầu tư quy hoạch các tầng hầm đỗ xe riêng và hầm chung, vừa đảm bảo tính riêng tư cho cư dân, vừa hoàn thiện tiện ích chung cho khu vực.

"Trên nhóm cư dân nhà tôi có bàn luận về chỗ đỗ xe, thấy có người nhắc đến dự án Hanoi Melody Residences vừa có hầm để xe thông minh, vừa có khu bể bơi lớn. Tôi tìm hiểu rồi đến dự án xem vị trí và nhà mẫu thì chốt luôn một căn 3 phòng ngủ", anh Đức chia sẻ về lựa chọn của mình.

Dự án sở hữu tiện ích nội khu phong phú bậc nhất khu vực

Sự cộng hưởng của tiện ích hầm đỗ xe thông minh cùng hệ thống gần 20 tiện ích nội khu khác như bể bơi, trường mầm non, công viên trẻ em, khu thể thao đa năng… đưa Hanoi Melody Residences thành lực hút dòng khách tìm mua nhà. Ngay ngưỡng cửa căn hộ là một hệ sinh thái đa dạng từ thương mại, sức khỏe, giáo dục đến môi trường an ninh, an toàn...