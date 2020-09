Hà Nội: Nhiều cán bộ chuyên môn không phù hợp vẫn phải giữ lại làm việc

Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016- 2020, ngày 31/8.



Tại đây, nhiều đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã dành nhiều câu hỏi liên quan đến việc có nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Nhiều cán bộ không phù hợp với chuyên môn vẫn phải giữ lại

Giải trình các câu hỏi của đại biểu HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc BQLDA công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội cho biết, kế hoạch năm 2020 Ban được giao vốn 1.300 tỷ đồng, đến thời điểm giải trình đã giải ngân đạt 42,3%.

Về nguyên nhân tồn tại, ông Hùng cho rằng trước hết thuộc trách nhiệm chủ đầu tư trong quá trình điều hành, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ các Ban QLDA.

Giám đốc Ban QLDA công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Hùng.

"Về trình độ, chúng tôi tiếp nhận cán bộ từ toàn bộ các ban cũ theo quyết định ngày 31/12/2016, nhưng có người đến nay chưa thể thay đổi, chưa tiếp nhận được các công việc, có những cán bộ có chuyên môn không liên quan gì đến chuyên ngành, nhưng vẫn phải thực hiện công việc... Tôi tiếp nhận 146 cán bộ thì có 87 viên chức và 59 cán bộ hợp đồng, trong đó có cán bộ không phù hợp chuyên môn nên tôi đề nghị cho nghỉ thì lại có ý kiến cho giữ nguyên", ông Hùng nói.

"Phải thừa nhận nguyên nhân đầu tiên là trách nhiệm chủ quan của chúng tôi, những trong quá trình điều hành có những cán bộ năng lực chuyên môn rất tốt nhưng còn sợ sệt, không dám làm… Ngoài ra, còn vướng mắc do luật, sửa nghị định…", vị giám đốc BQLDA nói thêm.

Trong phần giải trình, ông Hùng nêu rõ, với dự án xử lý nước thải Yên Xá, đến nay giải ngân được 45%. Dự án này những năm trước khó khăn trong thủ tục đấu thầu, liên danh tư vấn rất phức tạp. Với gói thầu số 1 trên 4.000 tỷ đồng, Ban đấu thầu đến nay còn gần 3.100 tỷ, tiết kiệm cho thành phố 928 tỷ đồng (theo thời giá 2018).

Với dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, là dự án Ban nhận lại từ giai đoạn quyết toán. Vừa qua, trên cơ sở những hồ sơ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng của các quận huyện, Ban phải đưa vào danh mục để báo cáo Sở KH&ĐT báo cáo thành phố bố trí vốn 115 tỷ đồng, song đến nay giải ngân của các địa phương rất chậm.

"Riêng với dự án Yên Xá, chúng tôi đề xuất kế hoạch 1.000 tỷ đồng, nhưng đến tháng 4/2020 TP giao tiếp 468,2 tỷ đồng vốn chuyển nguồn mà ngày 31/12/2019 Bộ KH&ĐT mới bố trí giao giải quyết trong năm 2019 là không khả thi. Năm nay do dịch bệnh nên vấn đề chúng tôi không triển khai được các thủ tục của các đơn vị cung cấp vật tư thiết bị. Hiện chúng tôi đã làm thủ tục thiết kế bảo vệ thi công với những hạng mục trang thiết bị để đầu năm 2021 được bố trí vốn thì triển khai", ông Hùng phân trần.

Hồ sơ phê duyệt "vòng đi vòng lại" để thẩm tra

Liên quan đến việc hiện nay dự án trụ sở công an cấp quận, huyện, phường tiến độ giải ngân chậm, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Giám đốc BQLDA Văn hóa xã hội TP.Hà Nội cho rằng còn nhiều vướng mắc về GPMB như Trụ sở Công an quận Hoàng Mai; Trụ sở phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì…

Giải trình thêm, Giám đốc BQLDA công trình Văn hóa xã hội TP.Hà Nội Nguyễn Trường Sơn giải cho hay, trong quá trình thiết kế các trụ sở, một số dự án thiết kế cho quận huyện phải điều chỉnh thiết kế một số hạng mục theo mẫu thiết kế mới của Bộ Công an, dẫn đến tình trạng hồ sơ phê duyệt "vòng đi vòng lại" để thẩm tra, thẩm định với Bộ Công an. Ví dụ như hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống nhà tạm giam, camera giám sát, hàng rào an ninh…

Bên cạnh đó, ông Sơn cho biết nếu theo đúng tiêu chuẩn này thì một số dự án sẽ vượt mức đầu tư được duyệt. Vì vậy, tinh thần của Ban sẽ phối hợp với ngành công an để xem xét những thiết bị cần thiết sẽ bổ sung, cái gì sẵn có sẽ cố gắng sử dụng lại.

Tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu thừa nhận việc giải ngân của TP.Hà Nội năm nay còn chậm. Theo ông Sửu, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ, cố gắng hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 53%. TP quyết tâm giải ngân từ 97%-100% và thực hiện giải ngân năm 2020 đến hết tháng 1/2021.

Ông Sửu cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp đã xác định. Sở KH&ĐT sẽ đánh giá lại kế hoạch trung hạn, điều chỉnh vốn năm 2020 và tiếp tục đưa các giải pháp thực hiện.