Vụ mua hơn 400 tấn chế phẩm Redoxy-3C: Ông Nguyễn Đức Chung liên quan gì?

Sau chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mua một lượng chế phẩm Redoxy-3C lớn để làm sạch sông, hồ ở Hà Nội.

Mới đây, ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Đây là một trong ba vụ án ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đang được Công an điều tra làm rõ. Hai vụ án còn lại là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Hà Nội. Và, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 21/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Hà Nội. Hành vi của ông Hùng được cho là có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung cũng đang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ án này.

Mua chế phẩm Redoxy-3C từ chỉ đạo của thành phố

Theo tìm hiểu, sau khi được ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, cho phép ứng dụng sản phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm tại các hồ ở Hà Nội, ngày 10/8/2016, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ (Công ty Arktic) mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg (vận chuyển theo đường hàng không).

Tháng 6/2016, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có thư mời Tổng Giám đốc Công ty Watch Water GmbH (Công ty Watch Water) và các cộng sự sang thăm và làm việc với TP.Hà Nội về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Tháng 8/2016, ông Nguyễn Đức Chung cũng chủ trì cuộc họp với Công ty Watch Water của Đức về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch ở Hà Nội.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo TP thống nhất kết luận và chỉ đạo: Giao Công ng ty Thoát nước chủ trì xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia giám sát quá trình thực hiện, thường xuyên lấy mẫu nước để xét nghiệm, đánh giá kết quả xử lý, theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của lớp hữu cơ khi lắng xuống đáy hồ; Tổ chức đàm phán với Công ty Watch Water làm rõ quy trình khi sử dụng chất Redoxy-3C; xem xét, đề xuất, bổ sung trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm nhanh, dài hạn và xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện.

Sau khi có chỉ đạo đàm phán để mua Redoxy-3C từ lãnh đạo TP.Hà Nội, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước hồ.

Từ năm 2016 đến quý I/2019, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mua hơn 400 tấn chế phẩm Redoxy-3C, giá trị gần 138 tỷ đồng.

Ai là chủ của Công ty Arktic?

Trong hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty Arktic được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2015 do 2 thành viên góp vốn gồm: Ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn.

Tháng 6/2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23/7/2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình tại Công ty Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Ngày 26/7/2016, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ ba) với 02 thành viên góp vốn là: Ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng; Địa chỉ trụ sở chính: số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Giang.

Ngày 30/5/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho Công ty Arktic tại địa chỉ số 180 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; kèm theo Giấy chứng nhận là Hợp đồng thuê văn phòng số 1002-04/2017/HĐTVP-HG ngày 31/3/2017 giữa Công ty TNHH DV&TM Hoàng Gia và Công ty Arktic.

Ngày 04/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ năm với 02 thành viên góp vốn: Ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng; Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Giang.

Theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015 - 2017 của Chi cục thuế quận Đống Đa đối với Công ty Arktic: Năm 2015: Công ty Arktic không phát sinh doanh thu. Từ tháng 8/2016, sau khi được Công ty Watch Water ký văn bản thỏa thuận cho phân phối độc quyền, Công ty Arktic mới phát sinh doanh thu về việc bán chế phẩm Redoxy-3C và thực hiện kê khai, nộp thuế

Sau khi dư luận ồn ào về việc cung cấp chế phẩm Redoxy - 3C có liên quan đến người nhà, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Thanh tra UBND TP.Hà Nội vào cuộc làm rõ tính minh bạch trong việc mua chế phẩm này cũng như hiệu quả.