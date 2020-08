Covid-19: Hà Nội xem xét mở rộng hình thức cách ly có thu phí

Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội họp với trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh Covid-19 lây lan.



Tạo thuận lợi nhất cho công dân và người nước ngoài nhập cảnh

Tại phiên họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết: Công an Hà Nội đã phát hiện 6 vụ xử lý 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Thủ đô, xử lý hình sự 2 vụ tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.



Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý chỉ đạo phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, chiều 31/8..

Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý 642 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt hơn 130 triệu đồng. Trong 2 ngày qua, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2 quán karaoke lén lút hoạt động, không đảm bảo phòng chống dịch.

"Trong giao ban trực tuyến sáng nay với Công an các quận huyện, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng dịch thì cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", ông Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại: "Qua kiểm tra thấy việc thực hiện giãn cách ở các cửa hàng mặt phố đã được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên ở các góc khuất, ngõ nhỏ thì vẫn chưa thực hiện nghiêm".

Ông Toàn nhấn mạnh, cần có những biện pháp linh hoạt, phù hợp với diễn biến của từng địa phương, từ đó có những quyết sách tạo điều kiện cho người dân sinh sống và kinh doanh trên địa bàn…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND TP xem xét mở rộng hình thức cách ly có thu phí với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Song, ông Toàn đề nghị TP tổ chức quản lý tốt công tác này, không vì mở rộng mà coi nhẹ công tác quản lý.

"Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các quận, huyện thị xã tổ chức ứng trực, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, nhất là các cơ sở kinh doanh tập trung đông người", ông Toàn lưu ý.

Trên tinh thần không chủ quan, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị có sự phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội tạo điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt ngày khai giảng sắp tới, thực sự là ngày hội tới trường trong tình hình mới…

Hoàn thành xét nghiệm PCR cho người dân về từ Đà Nẵng

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: "Chúng ta đã hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng có thể yên tâm về nguy cơ này".

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ rõ 4 hạn chế, tồn tại là việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân; vẫn còn quán karaoke hoạt động lén lút; giãn cách ở các cửa hàng có nơi, có chỗ vẫn chưa thực hiện tốt…

"Qua kiểm tra có 8/78 bệnh viện an toàn ở mức thấp là con số cao và BCĐ phòng chống dịch TP không hài lòng về việc này. Cần khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo 100% các bệnh viện phải an toàn", ông Quý nhắc nhở.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ 8 nhiệm vụ mà các đơn vị cần triển khai để thực hiện tốt nhiệm vụ "kép": Vừa phòng dịch vừa phát triển, phục hồi kinh tế. Trong đó, các đơn vị cần tiếp tục triển khai hiệu quả việc rà soát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch

Tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; kiểm tra xử lý nghiêm các quán karaoke hoạt động lén lút; kiểm tra, xử lý, phấn đấu 100% các bệnh viện, cơ sở y tế phải ở mức an toàn; Sở GTVT tập trung đảm bảo an toàn các bến xe, phục vụ an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 2/9.

"Ghế cách ghế tối thiểu 1m là được. Cần tuyên truyền vận động các chủ cửa hàng ăn uống giải khát thực hiện nghiêm quy định này".

Đối với chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cách ly thu phí với người nhập cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án, rõ trách nhiệm từng khâu để sớm trình TP xem xét, chỉ đạo…