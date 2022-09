Cụ thể, chiều 12/9, với 100% đại biểu thống nhất biểu quyết, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022- 2023.

Bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo viên phổ thông công lập

Theo đó, tờ trình về việc đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022- 2023 của UBND TP Hà Nội cho biết, năm học 2021- 2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của Hà Nội còn thiếu so với định mức do Bộ GD&DT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022- 2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131...

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Hà Nội. Ảnh: HN.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội nêu rõ, ngày 18/7, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Tại Phụ lục 4 của Quyết định này, trên cơ sở đề xuất của Ban cán sự đảng Chính phủ, TP Hà Nội đã được giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Trong đó, có 600 biên chế là giáo viên tiểu học (bằng 17,46% so giáo viên còn thiếu theo định mức); 1.309 giáo viên Trung học cơ sở (bằng 41,75%) so giáo viên còn thiếu theo định mức); 1.311 giáo viên Trung học phổ thông (bằng 34,48%) số giáo viên còn thiếu theo định mức).

Hàng trăm phụ huynh tham gia bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội trong 2 ngày 27, 28/8 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Mặc dù số lượng biên chế giáo viên được Trung ương giao bổ sung cho Hà Nội chưa đáp ứng được số biên chế so với định mức ngành quy định về số giáo viên đứng lớp trên số lượng học sinh thực tế của Hà Nội song đã phần nào khắc phục được tình trạng quá tải, thiếu giáo viên đứng lớp của các lớp học trên hệ thống các cấp học phổ thông công lập của TP.

Ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội thống nhất bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo viên phổ thông công lập vào tổng biên chế sự nghiệp thành phố. Tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022 được điều chỉnh là 116.420 biên chế.

Quận Hoàng Mai được giao biên chế giáo viên nhiều nhất

HĐND TP.Hà Nội đề nghị UBND TP xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo dục Thủ đô đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý đến ngoài việc phát triển các trường công lập thì cần đẩy mạnh việc thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh việc thành lập các trường ngoài công lập ở những nơi có đủ điều kiện; Nghiên cứu xây dựng cơ chế "Đầu tư Công- Quản trị tư" trong lĩnh vực giáo dục của TP.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu ở từng cấp học, môn học, báo cáo cấp có thẩm quyền để làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế giáo viên trong tổng biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo lộ trình, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, trong 12 đơn vị có số lượng học sinh tăng mạnh, biên chế giáo viên giao thiếu nhiều, quận Hoàng Mai xếp đầu tiên với 669 giáo thiếu so với định mức và sẽ được giao bổ sung 222 giáo viên. Tiếp đó là quận Hà Đông thiếu 601 và được giao bổ sung 187.

8 đơn vị có số học sinh ổn định, chưa cần giao bổ sung biên chế giáo viên gồm các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ; thị xã Sơn Tây; 2 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm...