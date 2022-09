Hà Nội sẽ dành gần 130 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 82 cơ sở làm việc cho công an xã

Hà Nội sẽ phân bổ gần 130 tỷ đồng hỗ trợ cho Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an xã", gồm 82 cơ sở làm việc công an xã thuộc Công an TP.Hà Nội.