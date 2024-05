Hà Nội cần thanh tra các CLB, giải poker ngăn chặn biến tướng thành "đánh bạc trá hình"

Hà Nội liên tục chỉ đạo xử lý nghiêm giải đấu poker trá hình

Trong 6 tháng qua, UBND TP.Hà Nội đã 2 lần chỉ đạo các đơn vị làm rõ thông tin về giải poker mang tên "WPT VietNam 2024", xử lý nghiêm những người liên quan nếu có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trá hình.

Gần nhất là giữa tháng 5/2024, liên quan đến thông tin về giải Poker mang tên "WPT VietNam 2024" dự kiến diễn ra trên địa bàn Hà Nội từ ngày 14/5 đến 27/5. Theo thông tin giới thiệu, các vận động viên tham dự giải poker trên phải mua vé tham dự với mức từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/1 vé, tuỳ theo loại. Giải thưởng cho người chơi lên đến 50 – 60 tỷ đồng. Về việc này, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giải thi đấu WPT Vietnam 2024 – Passport to the world Championship đã được hủy bỏ.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn có ý kiến chỉ đạo, giao Công an TP.Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến phản ánh về một đơn vị tổ chức giải poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, quy trình chấp thuận tổ chức giải thực hiện trái quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng chức năng triệt phá nhiều vụ việc, đường dây đánh bạc poker hàng trăm tỷ đồng. Hồi tháng 3/2024, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức "chơi bài poker", giao dịch lên đến 250 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về hai hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức bài poker.